Fortuna-Coach Preußer "genervt" - Terodde hat das Zittern satt

Schalke gewann am Samstagabend gegen Düsseldorf, weil Simon Terodde mal wieder nicht zu bremsen war. Fortuna-Trainer Christian Preußer ging vor allem für ein Gegentor das Verständnis ab.

Er ist mal wieder ganz oben, dieser Simon Terodde. Mit sechs Treffern und zwei Vorlagen führt der Schalker die Torjäger- und die Scorerliste (8) im Unterhaus an. Nicht mehr lange, dann wird er auch in der ewigen Torjägerliste der 2. Liga thronen - nur noch fünf Tore fehlen ihm auf den Führenden Dieter Schatzschneider (153 Treffer).

"Heute haben wir dominant gespielt, was die Fans wollen, was wir selber wollen", sagte der 33-Jährige am "Sky"-Mikrofon. Aber: "Am Ende haben wir ein wenig gezittert." Dem Zittern setzte er mit dem späten 3:1 selbst ein Ende, dabei ließ er den 24-jährigen Dragos Nedelcu ziemlich alt aussehen. Bei Teroddes 2:1 hatte der Rumäne hingegen eher unglücklich das Leder ins eigene Tor abgefälscht.

Flankenverteidigung war großes Thema bei Fortuna

Es war genau dieses 2:1, das Fortuna-Trainer Christian Preußer gewaltig stank. "Heute bin ich bisschen genervt, wenn ich ehrlich bin, weil wir schlecht aus der Halbzeit bekommen sind", sagte Preußer. "Das Thema Flankenverteidigung haben wir diese Woche schon besprochen. Das war eine große Thematik. Das ärgert mich heute wirklich."

Auch Rouwen Hennings ließ durchblicken, dass die Defensivleistung der Fortuna nicht gerade optimal war. "Im Moment kassieren wir zu einfache Gegentore", sagte der Angreifer, zehn Treffer haben die Fortunen nun in fünf Spielen geschluckt. Nur Aufsteiger Ingolstadt und Kiel (jeweils 11) weisen eine löchrigere Abwehr auf. "Wir haben mit dem Ausgleich den Faden verloren, danach war Schalke die bessere Mannschaft", räumte Hennings ein.

Die Fortuna hat mit vier Punkten endgültig einen Fehlstart hingelegt. Könnten die Fans irgendwann die Geduld verlieren? "Wir haben ein sehr fachkundiges Publikum", sagte Hennings. "Aber keiner hat Lust, da unten rumzudümpeln. Wir auch nicht."