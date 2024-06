Fortuna-Aufsichstrat beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung mit Vorstand Jobst

Nach dem hauchzart verpassten Aufstieg in die Bundesliga befindet sich Fortuna Düsseldorf in den Planungen für die neue Zweitliga-Saison. Im Zuge dessen wurde nun auch der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Alexander Jobst vorzeitig verlängert.

Zusammen mit Klaus Allofs (Sport und Kommunikation) und Arnd Hovemann (Finanzen, Recht und Personal) ist Jobst seit Februar 2022 Vorsitzender des Vorstands und wird der Fortuna über sein Vertragsende hinaus erhalten bleiben. Das teilten die Düsseldorfer am Mittwochmittag in einer Vereinsmitteilung mit. So habe der Aufsichtsrat des Klubs das Arbeitspapier des 50-Jährigen vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Das habe das Kontrollgremium des Vereins einstimmig beschlossen.

"Fans merken, dass sich etwas entwickelt"

"Alexander Jobst hat gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen begonnen, den Verein durch die neue und zeitgemäße Ausrichtung fit für die Zukunft zu machen. Diesen Weg müssen wir, gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten, kontinuierlich und unaufgeregt weitergehen", kündigt Düsseldorfs Aufsichtsratsvorsitzender, Björn Borgerding, an. "Mit einer klaren Strategie, Fleiß und Besonnenheit hat der Vorstand um Alexander Jobst Antworten auf diese Herausforderungen gefunden und einen Weg eingeschlagen, den wir gemeinsam mit Zuversicht und Mut als Verein weitergehen können. Fans, Wirtschaft, Politik und Stadtgesellschaft merken, dass sich etwas entwickelt und ein klarer Plan dahintersteckt."

Fortuna Düsseldorf wusste sich in den letzten Jahren nach dem Bundesliga-Abstieg 2020 fast durchgängig im ersten Drittel der Zweitliga-Tabelle zu etablieren, glänzte zudem mit dem neuen Zuschauer-Konzept "Fortuna für alle", bei dem Fans an drei ausgewählten Heimspieltagen der abgelaufenen Spielzeit kostenlos an Tickets gelangen konnten.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Aufsichtsrates und für die gute Zusammenarbeit. Unser gemeinsamer Weg funktioniert. Wir haben einen klaren Plan, ein starkes Team und ein klares Ziel vor Augen", sagt Jobst. Er freue sich auf die nächsten Jahre "in diesem etwas verrückten, aber ganz besonderen Verein".