Fortuna-Angebot ausgeschlagen: Kownacki möchte sich ab Sommer verändern

Fortuna Düsseldorf hat in der WM-Pause eine schlechte Nachricht erhalten: Stürmer Dawid Kownacki (25) möchte seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Nach drei Jahren als Spieler von Fortuna Düsseldorf sucht Dawid Kownacki eine neue Herausforderung. Das gab der Klub am Donnerstagabend auf seiner Website bekannt.

Der siebenmalige polnische Nationalstürmer (ein Tor) habe "den Verein informiert, das vorliegende Angebot nicht anzunehmen und seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern". Sportdirektor Christian Weber bedauere den Kownacki-Entschluss, "aber wir respektieren seinen Wunsch, sich sportlich verändern zu wollen. Die Gespräche mit ihm waren fair und offen und Dawid wird in der Rückrunde weiter mit vollem Einsatz auf dem Platz stehen."

Der "nächste Schritt" im Fokus

Kownkacki selbst bestätigte dies. Trotz des "guten Gefühls, dass der Verein sich so um mich bemüht hat", habe sich der Pole, der vergangene Rückrunde an Lech Posen verliehen worden war, "das Ziel gesetzt, den nächsten Schritt zu gehen".

Vorher wird Kownacki laut eigener Aussage für die Fortuna alles in die Waagschale werfen, schließlich sollen seine Tore (sechs nach 17 Spielen in der 2. Bundesliga und eines nach zwei Partien im DFB-Pokal) und Vorlagen (7/1) für weitere Spannung in der bisher guten Saison von F95 sorgen. Kownacki verspricht: "Wer mich kennt weiß, dass man sich zu 100 Prozent auf mich verlassen kann."