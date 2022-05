Fortnite ohne Bauen - was bedeutet das für den eSport?

Seit einiger Zeit entfällt in Fortnite in einem Modus mit dem Bauen eine zentrale Mechanik des Spiels. Wie sich das auf den eSport auswirkt, klären wir im kicker eSport Talk.

Raus aus dem Battle Bus, Looten und anschließend durch Skills mit Waffen und im Bauen im Battle Royal triumphieren. Die Formel von Fortnite war gleichermaßen simpel wie genial. Besonders die Möglichkeit, Konstruktionen zu errichten, um sich selbst zu schützen, Gegner in die Irre zu führen oder aus unberechenbarer Position zuzuschlagen, war ein Alleinstellungsmerkmal.

Von diesem hat Epic Games sich nun aber in einem neuen Spielmodus getrennt, die Baufunktion in Fortnite gehört hier der Vergangenheit an. Ein kontroverser Schritt, der das Spiel um eine zentrale Mechanik erleichtert - und entscheidend verändern könnte.

Veränderung mit Folgen?

Ob es sich dabei tatsächlich um eine gravierende Neuerung handelt und wie diese sich auswirkt, diskutieren wir im aktuellen kicker eSport Talk. Dafür hat Host Christian Gürnth sich eine illustre Runde aus eSport-Experten zusammengestellt.

Sebastian Johannsen begleitet die Szene seit Jahren als Journalist und war auch schon leitender Video-Redakteur bei kicker eSport. Zusätzlich arbeitete der 40-Jährige unter anderem für die "Rocket Beans", an deren Spielemagazin "Game One" er beteiligt war, und blickt selbst auf etliche Spielstunden in Fortnite zurück.

So auch Kevin Blume, der sich ebenfalls seit Jahren beruflich mit Games beschäftigt. Sein bevorzugtes Medium ist dabei das gesprochene Wort. Unter anderem gehört er zu dem Gaming- und Nerd-Podcast "Radio Nukular", an dem auch Gürnth mitwirkt.

Zu guter Letzt komplettiert Max 'Eggo' Eickhoff die Gesprächsrunde. Der 22-Jährige erkannte nach der Gründung seines eigenen eSport-Clans schnell, dass er sich im Management noch etwas wohler fühlt als am Pad. Seit Oktober letzten Jahres ist er Teil von "Wave", einer Organisation aus Österreich. Dort ist er im Management der Fortnite Academy tätig und beobachtet die Entwicklung des eSports aus der ersten Reihe.

Am Start sind Gürnth und Gäste wie gewohnt heute Abend um 19:30 live auf unserem Twitch-Kanal. Auch dieses Mal seid ihr herzlich eingeladen, euch im Chat an der Diskussion zu beteiligen. Lasst uns wissen, was ihr von der Neuerung in Fortnite haltet.

