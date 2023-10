Fortnite: Epic Games führt IARC-Bewertungen ein

Inseln erhalten in Fortnite ab dem 14. November international anerkannte Alters- und Inhaltseinstufungen. Was sich für Ersteller künftig ändert.

Ab dem 14. November wird Epic Games in Zusammenarbeit mit der International Age Rating Coaliation (IARC) international anerkannte Alters- und Inhaltseinstufungen in Fortnite einführen. Das gab der Publisher in einer Mitteilung bekannt.

Betroffen davon sind alle spielbaren Inhalte von Erst- und Drittanbietern. Das heißt: Wer eine Insel veröffentlichen will, muss einen Fragebogen zur IARC-Inhaltsbewertung ausfüllen. Anschließend prüfen diesen Epic-Moderatoren und der Creator erhält "eine altersbasierte IARC-Einstufung für den Inhalt der Insel sowie regionsspezifische Einstufungen von an der IARC teilnehmenden Bewertungsstellen", heißt es in der Mitteilung.

Auch bereits erstellte Inseln werden geprüft

Der Publisher dazu: "Die skalierbare, globale Lösung von IARC bietet Eltern und Spielern je nach Region vertrauenswürdige Richtlinien von ESRB (Nordamerika), PEGI (Europa), ACB (Australien), USK (Deutschland), ClassInd (Brasilien) und anderen. Die teilnehmenden Bewertungsbehörden können eine oder mehrere der vergebenen Bewertungen auf der Grundlage ihrer eigenen Überprüfung des Spiels nach dessen Veröffentlichung ändern."

Der Fragebogen steht bereits ab dem 16. Oktober im "Schöpferportal" zur Verfügung und muss auch für bereits bestehende Inseln bis zum 14. November ausgefüllt werden. Geschieht dies nicht, werden nicht bewertete Inseln von der Liste genommen.