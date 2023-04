Fortnite: CGN Esports steigt mit dreifachem FNCS-Champion ein

CGN Esports hat den Einstieg in Fortnite bekannt gegeben - und wie: Die Organisation hat den dreifachen FNCS-Champion Jannis 'JannisZ' Matwin unter Vertrag genommen.

Wenn schon Einstieg, dann aber richtig: CGN Esports, die mit ihren eSportlern bislang vor allem in Valorant, aber auch in World of Warcraft und Super Smash Bros. vertreten waren, schlagen mit einem großen Namen in Fortnite auf. Die Organisation hat am Donnerstag die Verpflichtung von Jannis 'JannisZ' Matwin bekannt gegeben, seines Zeichens dreifacher FNCS-Champion und derzeit die Nummer drei in Europa.

Der 17-jährige Deutsche wechselt vom David-Beckham-Team Guild Esports zu CGN und soll dort abseits allen sportlichen Erfolgs auch "eine jüngere Zielgruppe erreichen". 'JannisZ' hatte seine kompetitive Fortnite-Karriere 2019 als Teil der Wave Esports Academy begonnen und wurde dort schnell als Profi unter Vertrag genommen. 2021 - nach seinem zweiten FNCS-Titel - hatte er sich dann Guild Esports angeschlossen.

'JannisZ' bringt 1,2 Millionen Follower mit

Nun beginnt für Matwin "ein neues Kapitel": "Es ist ein gutes Gefühl, mit CGN einer Organisation aus meinem Heimatland beizutreten und sie als erster Fortnite-Spieler zu vertreten." Über seine drei FNCS-Triumphe hinaus ist 'JannisZ' auch 16-facher FNCS-Grand-Finalist und versammelt auf Twitch, Twitter, YouTube, TikTok sowie Instagram insgesamt rund 1,2 Millionen Follower - eine Reichweite, von der CGN profitieren möchte.

"Ich bin unglaublich glücklich über die Vertragsunterzeichnung von Jannis. Und dass ich nach mehreren Monaten der Planung endlich darüber sprechen kann", meint CGN-CEO Lucas Studt: "Jannis ist ein unglaublich talentierter Spieler und Leader. Ich freue mich darauf, die Projekte, an denen wir bereits arbeiten, zu teilen." Laut Studt beobachte CGN den Fortnite-eSport schon seit Jahren, hatte aber auf den dicken Fisch gewartet.

150.000 Dollar auf einen Streich

Der ist nun an Land gezogen worden, 'JannisZ' konnte seit 2019 bereits 820.000 US-Dollar an Preisgeld gewinnen. Allein 150.000 US-Dollar gehen auf seinen Sieg in den europäischen Grand Finals der FNCS in Kapitel 3 Saison 3 zurück - damals gemeinsam mit seinem ehemaligen Wave-Teamkollegen Alexander 'Vadeal' Schlik. Das Gesamtpreisgeld für diesen Erfolg im August 2022 betrug sogar stattliche 300.000 US-Dollar.

Matwin ist übrigens schon länger im eSport unterwegs als seine neue Organisation: CGN Esports wurde 2020 von Studenten der Rheinischen Fachhochschule Köln gegründet. Seitdem wurde zuletzt unter anderem Split 1 der Valorant Challengers League 2023 in der DACH-Region gewonnen. Inzwischen hat CGN sogar ein Büro - dort, wo alles begann: auf dem Campus der Rheinischen Fachhochschule in Köln Ehrenfeld.