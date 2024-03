Fortlaufender Negativtrend: Marburg ersetzt Eidelwein schon jetzt

Hinter dem Klassenerhalt des VfB Marburg in der Hessenliga stehen immer größere Fragezeichen. Daher haben sich die Mittelhessen entschlossen, schon jetzt den Staffelstab von Fabio Eidelwein an André Weinecker weiterzugeben.

MEHR ZUR HESSENLIGA Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die "launische Diva", wie unlängst Kapitän Matthias Pape seinen VfB Marburg bezeichnete, droht mehr und mehr zum ständig miesgelaunten sportlichen Griesgram zu werden. Seit 28. Oktober gelang dem Aufsteiger kein Dreier mehr in der Hessenliga, nach nur drei Punkten aus acht Spielen kommen die Abstiegsplätze immer näher.

Aufgrund dieses Negativtrends sahen sich die VfB-Verantwortlichen zum Handeln gezwungen und haben Chef-Trainer Fabio Eidelwein mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Neu ans Ruder geht Eidelweins bisheriger Assistent André Weinecker, dessen Beförderung ursprünglich für kommende Saison geplant war.

Den scheidenden Eidelwein verabschiedet der Hessenligist mit ein paar anerkennenden Worten: "Fabio Eidelwein ist in seinem ersten Trainerjahr des VfB - Saison 2022/23 - in die Hessenliga aufgestiegen, hat mit seiner professionell gezeigten Arbeitsweise und Führungsqualität großen Anteil an der Weiterentwicklung der Mannschaft."