Fortlaufende Fabelzahlen: Rodrygo schüttelt die Ketchup-Flasche

Er benötigte Monate, um wirklich in dieser Saison anzukommen und machte seinem Frust sogar öffentlich Luft. Seit guten Gesprächen mit Carlo Ancelotti blüht Rodrygo inzwischen auf.

Trifft dieser Tage, wie er will: Rodrygo. Getty Images

Einen ganz großen Auftritt hatte Rodrygo bereits, im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel 2022 gegen Manchester City ermöglichte sein später Doppelpack Real Madrid noch den Comeback-Sieg, den Finaleinzug und schließlich den Titel. Auf die große Leistungsexplosion, die sein Landsmann Vinicius Junior unlängst hingelegt hat, warten aber sowohl noch sein Verein als auch der 22-Jährige selbst.

Dass es noch nicht dazu gekommen ist, machen viele daran fest, dass Rodrygo in Madrid nicht auf seiner besten Position spielt. Zuletzt tat das öffentlichkeitswirksam vor allem Rodrygo selbst. "Ich mag es einfach nicht, als Neuner zu spielen, obwohl ich das in meinem Verein tun muss", kotzte sich der starke Techniker, der sich "zuerst als Spielmacher" und "danach auf den Flügeln" sieht, Mitte Oktober im Rahmen der brasilianischen Nationalmannschaft aus.

In den vergangenen Jahren hatte er zumindest auf dem rechten Flügel auflaufen dürfen, doch seit dem Abgang von Karim Benzema, der qualitativ nicht ersetzt werden konnte, spielt Real mit einer Doppelspitze. Spielt Rodrygo, und er spielt meistens, dann spielt er dort. Was ihm weder gefällt noch wirklich liegt. Magere zwei Tore und eine Vorlage aus den ersten 15 Saisonspielen unterstreichen das. Enttäuschende Zahlen für einen Stürmer, der kein reiner Stürmer sein will.

Nach Rodrygos öffentlichen Klagen suchte Real-Trainer Carlo Ancelotti den offenen Austausch. Und prompt schoss sein schmollender Schützling am 24. Oktober im Champions-League-Spiel in Braga das Führungstor. "Ich möchte mich bei meinem Trainer bedanken, der mir vertraut und Mut gemacht hat", sagte der Brasilianer anschließend - während sich sein Knoten allmählich löste.

In drei Spielen an neun Toren direkt beteiligt

Beim Clasico-Sieg in Barcelona hing der Rechtsfuß zwar noch in der Luft, weshalb ihm Ancelotti ein Spiel später gegen Rayo Vallecano eine Verschnaufpause gab. Was sich als goldrichtige Entscheidung herausstellte. Denn ausgeruht, mit sich im Reinen ("Die Formkrise war meine Schuld") und mit der Gewissheit größerer Freiheiten auf seiner ungeliebten Position ist Rodrygo seither explodiert.

Beim 3:0-Sieg im Heimspiel gegen Braga trat er sowohl als Torschütze als auch als Vorlagengeber in Erscheinung, beim 5:1-Sieg über Valencia waren es gar zwei Tore und zwei Vorlagen. Und beim 3:0-Sieg am Sonntagabend in Cadiz schnürte der 22-Jährige in Abwesenheit des schwerer verletzten Vinicius Junior einen traumhaften Doppelpack und bereitete den Endstand durch Jude Bellingham mustergültig vor.

Diese Leistungssteigerung ergibt fünf Tore und vier Vorlagen aus den vergangenen drei Spielen. Auf einmal kommt alles raus, Ketchup-Flaschen-Prinzip. Inzwischen lesen sich Rodrygos Zahlen auch für einen Stürmer gut.