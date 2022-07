Forte vor seinem Debüt: "Die Mannschaft brennt sowieso"

Uli Fortes Traum von der 2. Bundesliga wird am Samstag Wahrheit. Vor seinem ersten Spiel als Trainer im deutschen Profifußball ist bei dem Italiener die Vorfreude daher groß.

"Nicht nur ich, der ganze Trainerstaff freut sich extrem auf diesen Start", sagte der 48-Jährige in der Pressekonferenz vor dem Spiel seines neuen Klubs Arminia Bielefeld am Samstag beim SV Sandhausen (13 Uhr, LIVE! bei kicker). "Die Mannschaft brennt sowieso, das stimmt mich sehr zuversichtlich."

Das 4:0 zum Abschluss der Vorbereitung gegen die PSV Eindhoven hat die Euphorie in der Mannschaft (und bei den Fans) noch einmal größer werden lassen, doch Forte und die Führungsspieler haben das Team wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. "Die erfahrenen Akteure Oliver Hüsing, Manuel Prietl und Fabian Klos haben ihre Mitspieler mental wieder auf Kurs gebracht", erklärte Forte. Allen müsse klar sein, dass die Partie in Sandhausen eine ganz andere werde. "Wir müssen den Kampf annehmen, bevor wir unsere Qualität oben drauf packen", sagte der 48-Jährige. Qualität heißt für Forte in dem Fall: spielerische Klasse.

Forte sieht sein Team noch nicht ganz da, wo er es haben möchte. "Keine Mannschaft ist am ersten Spieltag da, wo sie hin will", sagte der Arminia-Coach. "Doch wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir hatten eine positive Vorbereitung, wir haben keine Verletzten. Ich bin sehr froh, dass ich alle Spieler zur Verfügung habe. Hoffentlich bleibt das lange so."

Bei der Frage, ob er mit einer Dreier- oder Viererkette in der Abwehr spielen lassen werde, ließ sich der Bielefelder Trainer noch nicht in die Karten schauen. "Wir können beide Systeme und haben beide auch in der Vorbereitung einstudiert", sagte er. "Wir müssen es schaffen, dass wir auch während der Spiele zwischen den verschiedenen System wechseln können."

Transfers? "Wir können beruhigt in die Saison starten"

Mit dem aktuellen Kader ist Forte übrigens "wunschlos glücklich". Aber: "Was die Zukunft bringt, wird man sehen. Unser Sport-Geschäftsführer wird die Augen und Ohren offen halten und den Markt überblicken", erklärte er. "Wir können so beruhigt in die Saison starten." Der angesprochene Samir Arabi sieht das naturgemäß genauso. "Wir befinden uns in einer guten Situation. Wir können uns alles in Ruhe anschauen und stehen nicht unter Druck, etwas machen zu müssen", sagte der Sportchef. "Ich schließe aber nicht aus, dass in beide Richtungen etwas passieren kann. Es ist alles offen, konkret ist aktuell aber nichts."

Beeindruckt ist Uli Forte von bislang 10 000 verkauften Dauerkarten für die Schüco-Arena. "Das sind die Fußballwelten, die man gerne erleben möchte", sagte der Trainer. "Und ich bin überzeugt, dass es nicht bei 10 000 bleiben wird, es kommen sicher noch einige Tausend dazu. Aber jetzt freue mich noch nicht auf das erste Heimspiel, der Fokus liegt voll auf dem Sandhausen-Spiel." Bei dem auch bis zu 1000 Anhänger der Arminia erwartet werden. "10 000 Dauerkarten zeigen uns, dass die Fans von Arminia die Situation vernünftig einschätzen können. Die Fans geben uns gerade einen Vertrauensvorschuss und den will und den wird die Mannschaft auch ab dem ersten Heimspiel zurückzahlen", sagte Samir Arabi.