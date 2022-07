Forte nach dem Fehlstart: "Ich muss da jetzt durch"

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Arminia Bielefeld ist in der neuen Saison weiter punktlos. Ein bedienter Trainer Uli Forte nahm nach dem Spiel gegen Regensburg Stellung.

"Sehr, sehr schwierig", antwortete Forte kurz nach der Niederlage gegen Jahn Regensburg (0:3) auf die Frage, wie sich die momentane Situation anfühle. Die Gefühlslage des Italieners ist nicht verwunderlich. Nach dem misslungenen Auftakt in Sandhausen (1:2) setzte es für den Bundesliga-Absteiger an diesem Wochenende den nächsten Dämpfer.

Zwei Spiele, 1:5 Tore und weiter ohne Punkte: So liest die aktuelle Statistik der Arminia - und ihres neuen Trainers. "Ich habe mir das alles anders vorgestellt und gewünscht", räumte der betrübte Coach, der in Sandhausen Rot gesehen hatte, durch das Einstellen des Verfahrens aber trotzdem sein Heim-Debüt feiern durfte, bei "Sky" ein. Letztlich sei es aber "natürlich kein Wunschkonzert".

"Das war der Genickschlag"

Gegen den Jahn wirkte Bielefeld wie bereits vergangene Woche planlos, blass. Die Offensive schien bis auf rare Einzelaktionen wie stillgelegt. "Wir haben zu wenig Initiative, zu wenig Mut gezeigt", analysierte Forte. Nach der Pause hatte sich Bielefeld gesteigert, wie auch der Trainer erkannte. "Und dann kommt natürlich das 0:2, das war der Genickschlag."

So endete die zweite Niederlage in Folge unter Pfiffen der sonst lautstark anfeuernden Fans.

"Wir müssen alle, aber vor allem ich persönlich muss da durch", stellte der 48-Jährige klar. Die ersten Punkte aufs Konto kann Bielefeld zunächst aber nicht verbuchen. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht der DFB-Pokal mit dem Spiel gegen den Oberligisten FV Engers an. Forte will dort "Schwung holen" - und wohl auch seinen ersten Pflichtspielsieg feiern.