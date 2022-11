Forte: "Ich habe mich oft allein gefühlt"

Vier Spiele, kein Punkt: sein erstes Engagement als Trainer in Deutschland endete schon nach kurzer Zeit. Knapp drei Monate nach seinem Aus schildert der Schweizer Uli Forte nun erstmals aus seiner Sicht die Umstände seiner Mission bei den Ostwestfalen, spricht von einem unterkühlten Innenverhältnis, aber enger Bindung zu Spielern und Fans - und macht Arminia Hoffnung für die Zukunft.

Uli Fortes Engagement in Bielefeld hielt nur kurz. IMAGO/Nordphoto

Herr Forte, wie haben Sie Ihr frühzeitiges Aus bei Arminia verarbeitet, was haben Sie seither gemacht?

Ich habe am Tag der Freistellung meine Sachen gepackt und bin sofort nach Hause geflogen, zu meiner Familie nach Zürich. Um sie kümmere ich mich und um unser Haus, von wo aus ich das Fußballgeschehen verfolge und viel Sport mache.

Aus den Augen, aus dem Sinn - oder schauen Sie auch, wie es den Bielefeldern, bei denen Sie ja immerhin noch bis 2024 unter Vertrag stehen, heute geht?

Ich fühle regelrecht mit und verfolge genau, wie es nach meinem kurzen Kapitel dort weitergeht. Und es interessiert mich einfach auch, weil ich mit den Jungs eine sehr gute Zusammenarbeit hatte.

Die Jungs - damit meinen Sie die Spieler.

Ja, das hat alles gut gepasst. Wir hatten ein sehr gutes, klares, offenes, hartes, aber ehrliches Verhältnis zueinander. Die Mannschaft hat das geschätzt. Es gab null Probleme und nach meiner Freistellung habe ich viele Nachrichten von Spielern erhalten. Schade, dass wir nicht weitermachen konnten.

Was - außer den fehlenden Punkten in der Tabelle - müssen Sie sich vorwerfen?

Wir hatten in den ersten Spielen unter meiner Regie sehr viele individuelle Fehler drin. Ich wollte das Risiko minimieren und zunächst etwas einfacher spielen. Später wäre ich ja für alle Varianten mit mehr spielerischen Elementen offen gewesen. Schon nach dem zweiten Spiel, dem 0:3 gegen Regensburg, haben wir im Büro gesessen und ich habe das vorgebracht. Doch einige waren dagegen.

Was passierte konkret?

Ein kleines Beispiel: Stefanos Kapino war ein neuer Torwart, ohne viel Spielpraxis in den letzten Jahren. Ich habe gesagt, dass man ihm die Last nehmen und vorerst mehr auf lange Bälle setzen müsse, zumal auch die Feldspieler vor ihm nicht vor Sicherheit strotzten. Da gab es sofort Kontra im Staff. Jetzt werden plötzlich auch mit Martin Fraisl im Tor die langen Bälle gespielt … Überhaupt: Statt Dinge mitzutragen, wurde ich sofort hinterfragt, am Ende fast bei jeder Übung im Training.

Ich hätte im Staff resoluter und konsequenter sein müssen. Uli Forte

Sie kamen ohne eigenen Assistenten nach Bielefeld - ein Fehler?

Im Nachhinein hätte ich unbedingt jemanden aus der Schweiz mitbringen müssen. Aber ich bin überzeugter Teamplayer und dachte, dass man es auch in Bielefeld gemeinsam hinkriegen würde. Letztendlich muss ich mich an die eigene Nase fassen. Ich hätte im Staff resoluter und konsequenter sein müssen.

War die Mannschaft nicht in der Lage, selbst gewisse Dinge auf dem Platz zu regeln?

Das ist vielleicht auch so ein Punkt. Arminia hat eine große Zahl guter, ja, überdurchschnittlicher Fußballer. Aber für diese Mission in der 2. Liga war der Kader anfangs der Saison nicht optimal zusammengestellt.

Hatten Sie in dieser Phase auch einen Austausch mit der Vereinsführung?

Ehrlicherweise habe ich nicht die Unterstützung gespürt, die ich mir gewünscht hätte. Ich habe mich oft allein gefühlt. Es gab schnell sehr viel Kritik und wenig miteinander. Überraschend positiv war dagegen der Umgang der Fans mit mir. Wir hatten viele öffentliche Trainings, auch nach bitteren Niederlagen. Da war immer großer Zuspruch und viel Aufmunterndes dabei. Und hierfür möchte ich mich bei den außergewöhnlichen Arminia-Fans bedanken.

Sportchef Samir Arabi geriet zuletzt ebenfalls in die Kritik. Wie sind Sie mit ihm klargekommen?

Es war im Nachhinein betrachtet von Beginn an bis zum Ende unterkühlt. Anfangs dachte ich, es seien die Nachwirkungen der unglücklichen Vorsaison und ein paar positive Resultate nach und nach würden schon helfen. Aber da kam nichts. Ich habe von Samir Arabi seit dem Trennungsgespräch in seinem Büro nichts mehr gehört, gelesen oder gesehen.

Glauben Sie, dass Arminia in der Klasse bleiben wird?

Ich denke, hierfür wird nötig sein, dem Kader noch andere Profile zuzuführen. Ich habe, als ich nach Bielefeld kam, sofort von einem Sechser gesprochen, der ein echter Aggressive Leader, mit Chefqualität, ist. Man sagte: Ja, wir werden uns umschauen und dann den Richtigen holen. Dann kam Ivan Lepinjica. Auch für ihn gilt: Ein hervorragender Fußballer, der noch sehr jung ist. Trotzdem hoffe ich, dass Arminia den Turnaround noch schaffen wird.

Hätten Sie persönlich es sich zugetraut, diesen Turnaround zu schaffen?

Absolut, ja. Ich bin überzeugt davon. Aber ich hätte es nicht alleine geschafft. Auch mein Nachfolger Daniel Scherning kann es nicht alleine schaffen. Alle müssen zusammen am selben Strick ziehen, in dieselbe Richtung.

"Leider wollte man das nicht wahrhaben"

Haben Sie den Trainerjob im deutschen Fußball und speziell die 2. Bundesliga unterschätzt?

Nein, in keinster Weise. Wie gesagt, ich wollte unser Spiel vermehrt nach Zweitligamuster gestalten, weil ich diese Spielklasse seit Jahren verfolge und wusste: Es geht extrem kampfbetont zu, du musst Luftkämpfe und zweite Bälle gewinnen, mit einfachem Spiel, aber viel Einsatz. Leider wollte man das nicht wahrhaben.

Welche neuen Lebenserfahrungen haben Sie in Bielefeld gesammelt?

Es heißt, dass man in den richtig schwierigen Situationen am meisten lernt. Es war eine harte Zeit, die mir einiges aufgezeigt hat. Ich würde heute an einige Dinge anders, viel bestimmter und geradliniger herangehen. Und ich würde mich nicht mehr auf solche Diskussionen im Staff einlassen.

Wohin führt Ihr Weg als Trainer, auch einmal zu einer neuen Herausforderung nach Deutschland?

Sehr gerne! Ich hatte zwar Kontakt zu ein, zwei Vereinen in der Schweiz und es wäre kein Makel, nach 20 Jahren Arbeit in diesem Land auch beruflich dorthin zurückzukehren. Aber natürlich bleibt es nach wie vor ein Ziel, wieder in der deutschen Bundesliga zu trainieren. Dann mit einem längeren Engagement.