Forte ernennt Klos zum Kapitän: "Da führt kein Weg an ihm vorbei"

Nach dem Rücktritt vom Rücktritt und der Rückkehr auf den Platz geht der Bielefelder Rekordtorschütze in seiner Mannschaft auch wieder als Spielführer voran.

Wie sich die Zeiten ändern. Vor einem Jahr noch schien Fabian Klos merklich auf die Zielgerade seiner Karriere einzubiegen, schien die neue Rolle des damaligen Bielefelder Führungsspielers, zwar noch dabei, aber nicht mehr mittendrin zu sein, vorgezeichnet. Das Amt des Spielführers musste sich der Stürmer fortan mit seinem Co-Kapitän Manuel Prietl teilen, im Team des damaligen Trainers Frank Kramer sollten künftig Spieler wie Janni Serra oder Bryan Lasme den Rekordtorschützen im Angriffszentrum mehr und mehr ersetzen und schließlich ablösen.

Kramers Nachfolger Uli Forte vollzog nun in den letzten Stunden des Trainingslagers im österreichischen Scheffau am Wilden Kaiser in Sachen Klos eine Kehrtwende, die nach den jüngsten Entwicklungen beim Bundesliga-Absteiger fast folgerichtig anmutet: Klos, der noch im Februar seinen Abschied aus Bielefeld nach elf Jahren angekündigt und sich kurz darauf schwer am Kopf verletzt hatte, kehrt nicht nur als Spieler, sondern zudem als Mannschaftsführer der Ostwestfalen ins Rampenlicht zurück.

Für mich ist der Kapitän der verlängerte Arm vom Trainerstaff. Uli Forte

"Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Kapitän zu eruieren", erläutert Forte im klubeigenen TV. "Die einen machen das aus der Mannschaft heraus, ich bin da ein etwas anderer Typ. Für mich ist der Kapitän der verlängerte Arm vom Trainerstaff. Deswegen haben wir den Kapitän im Trainerstaff bestimmt."

Die "Gefahr" einer demokratischen Wahl durch den Spielerkreis wollte Forte nicht eingehen, auch wenn das Votum womöglich nicht anders ausgefallen wäre. Aber: "Nehmen wir an, die Mannschaft wählt den Kapitän, mit Wahlzetteln in der Urne. Und am Schluss kommt der dritte Torhüter zum Handkuss. Das ist nicht wirklich das, was der Trainerstaff will. Deswegen haben wir uns im Trainerstaff festgelegt", so der 48-jährige Schweizer.

Die Argumente pro Klos liegen für Forte auf der Hand. "Ich denke, da führte kein Weg an ihm vorbei. Der Kapitän muss die Umgebung kennen, er muss die Mannschaft kennen, muss wissen, wie der Verein funktioniert, wie er tickt. Und all die Komponenten hat Fabi. Er ist schon so lange dabei."

Klos überzeugt mit seiner Arbeit am Comeback

Überzeugt habe ihn auch, wie der 34-Jährige nach seinem Schädelbruch, der seine Karriere bedroht hatte und ihn nun zum ständigen Tragen einer Gesichtsmaske führt, in der Sommerpause für sein Comeback gearbeitet habe. "Er ist vorausgegangen. Als alle an den Stränden dieser Welt lagen, hat er im Trainingszentrum trainiert. Das zeigt, was er vorhat in dieser Saison. Deswegen gab es kein großes Abstimmen bei uns. Wir haben uns gleich festgelegt auf Fabian Klos."

Rücktritt vom Rücktritt als Spieler, Rückkehr nach Verletzung ins Team und Wiederernennung zum Kapitän - was folgt als nächstes bei Fabian Klos? Dass es dem Kultstürmer in der kommenden Spielzeit auch sportlich gelingt, noch einmal an seine glorreichen Zeiten bei Arminia anzuknüpfen, halten viele nach den jüngsten positiven Eindrücken in den ersten Testspielen nicht mehr für ausgeschlossen.