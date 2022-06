Forte beginnt seine Mission in Bielefeld: "Ich hatte etwas Sorge"

Arminia Bielefelds Neu-Trainer Uli Forte leitete beim Vorbereitungsstart erstmals eine Einheit des Bundesliga-Absteigers. Die DSC-Anhänger lobte er anschließend auf der Pressekonferenz.

Arminia startete am Samstag mit Neu-Trainer Uli Forte in die Vorbereitung. imago images/Roger Albrecht

Arminia Bielefeld startete mit seinem neuen Trainer Uli Forte an diesem Samstag in die Vorbereitung der schon bald beginnenden Zweitliga-Saison. Der 48-Jährige war nach seiner ersten Einheit vor allem von den Fans des Bundesliga-Absteigers begeistert. "Der Empfang heute war sehr positiv. Ich hatte etwas Sorge, dass es wegen des Abstiegs noch böses Blut geben könnte, doch dem war nicht so", erläuterte der neue Coach auf der Pressekonferenz und schob nach, dass man in der Schweiz von so einer großen Fan-Anzahl nur träumen könne.

Des Weiteren begründete der ehemalige Züricher Trainer und Verantwortliche beim Yverdon-Sport FC, warum er sich für die Arminia entschieden hatte: Die Gesamtstruktur stimme "einfach" - und bei den "Strukturen um den Fußball herum" sei Deutschland "weitaus größer aufgestellt" als die Schweiz - bislang war Forte nur im Nachbarland, unter anderem auch für die Young Boys Bern, tätig.

Kontakt zwischen Arabi und Forte bestand schon lange

Schon seit einiger Zeit standen Sport-Geschäftsführer Samir Arabi und der Neu-Trainer miteinander im Kontakt.

"Vor etwa vier Jahren haben wir uns bereits getroffen. Ich habe mir einige Bilder der vergangenen Saison angeschaut, auch Gespräche haben wir geführt. So konnte ich bereits einiges Internes erfahren", verriet der Coach, der laut seinem Vorgesetzten noch Wünsche zu neuen Spieler äußern darf. "Das Transferfenster geht noch etwas", so Arabi.

Ebenfalls ist seit diesem Wochenende auch bekannt, wer zu Fortes Trainerstab gehört. Michael Henke bleibt der Arminia als Co-Trainer erhalten. Der Vertrag des langjährigen Assistenten von BVB- und Bayern-Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld wurde verlängert. Komplettiert wird der Trainerstab von Co-Trainer Sebastian Hille, Athletiktrainer Niklas Klasen sowie dem wieder in seine Rolle zurückgekehrten Torwarttrainer Marco Kostmann und Kai Hesse, der zuletzt bei Hannover 96 gearbeitet hatte.