Forsbergs zweites Jubiläum öffnet Leipzig Tür ins Achtelfinale

Gegen San Sebastian sicherte sich RB Leipzig das zweite Europa-League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte. Dank einer "reifen" Leistung und eines eiskalten Jubilars.

Als Emil Forsberg am 30. September 2016 gegen den FC Augsburg das 500. Pflichtspieltor in der Geschichte von RB Leipzig erzielte, waren die Sachsen gerade in der Bundesliga angekommen. Am Donnerstag erzielte der Schwede mit dem Handelfmeter, der das 3:1 bei Real Sociedad San Sebastian und den Einzug ins Achtelfinale der Europa League besiegelte, auch das 1000. Pflichtspieltor für jenen Klub, zu dem er vor sieben Jahren aus Malmö wechselte. Kein Wunder, dass der 30-jährige Mittelfeldspieler in den ersten Minuten nach dem verdienten Sieg die Entwicklung der letzten Jahre in Erinnerung rief. "Ich bin happy für den Klub und jeden, der daran beteiligt war. Wir hatten eine phantastische Entwicklung. Ich bin stolz, Teil dieses Klubs zu sein."

Zweites Achtelfinale der Europa League überhaupt

Zum zweiten Mal in der noch jungen Historie stehen die Leipziger im Achtelfinale der Europa League, in ihrer internationalen Premieren-Saison 2017/18 scheiterten sie nach Siegen gegen SSC Neapel und Zenit St. Petersburg erst im Viertelfinale gegen Olympique Marseille. "Man hat der ganzen Mannschaft angemerkt, dass sie Bock hat, in diesem Wettbewerb noch weit zu kommen", sagte Lukas Klostermann, der wie viele andere im Team schon damals dabei war. Ähnlich sieht es auch Domenico Tedesco: "Der Wettbewerb macht Spaß, er ist sehr attraktiv für uns."

Der Coach hatte seine Mannschaft diesmal besser eingestellt als im Hinspiel vor einer Woche, als RB überrascht war von der defensiven Herangehensweise des Gegners und diesem zu viele Räume zum Kontern anbot. "Wir haben über 60 Minuten sehr reif gespielt, uns nicht locken lassen und mit dem Ball viele gute Sachen gemacht. Das 1:2 hat es dann 15 Minuten lang verkompliziert", so Tedescos Urteil. Tatsächlich wachte nach dem Anschlusstreffer, San Sebastians erster Chance im Spiel, der Gegner und vor allem das Publikum auf. Ausgerechnet RB-Leihgabe Alexander Sörloth hatte in der 86. Minute völlig freistehend die Riesen-Chance zum Ausgleich, ehe der Gegenzug zum Elfmeter führte. "Ich bin stolz, dass wir in diesen 15 Minuten den Druck ausgehalten haben", befand Tedesco.

Orbans Methode bringt "reife" Leipziger in Front

"Es war sehr, sehr reif, hier zu bestehen", befand Willi Orban, "wir hätten es aber auch ein bisschen unspannender gestalten können, wenn wir in der ersten Halbzeit mehr Tore erzielt hätten." So aber blieb Orbans Treffer im Nachschuss an Andre Silvas verschossenen Elfmeter der einzige Ertrag in der ersten Halbzeit. Der Verteidiger hatte beim Strafstoß drei Meter hinter der Strafraumgrenze gelauert und war in dem Moment, als Silva schoss, an drei Spaniern vorbeigesprintet. "Ich weiß nicht, wie oft ich schon diesem Ball nachgelaufen bin. Heute konnte ich mich mal belohnen", verriet er hinterher ein, dass der Trick (bislang erfolglose) Methode hatte.

Das Schlusswort im malerischen Estadio Anoeta gebührte Emil Forsberg, der als Motto für die Zukunft ausgab: "Jetzt gehen wir aufs 2000. Pflichtspieltor."