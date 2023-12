Forsberg wird beim Abschieds-Heimspiel "auf jeden Fall auf dem Platz stehen"

Das letzte Heimspiel des Jahres steht bei RB Leipzig ganz im Zeichen des Abschieds von Emil Forsberg. Nach neun Jahren tritt der Publikumsliebling letztmals vor heimischer Kulisse auf.

Der Wechsel zum Schwesterklub New York Red Bulls ist längst beschlossene Sache, aber eben immer noch nicht vertraglich fixiert. Sollte sich daran in den nächsten 24 Stunden nichts ändern, wird Emil Forsberg am Samstag gegen Hoffenheim vom Klub auch nicht offiziell verabschiedet. Allerdings wird er die Bühne für einen letzten Auftritt bekommen, da legte sich Marco Rose am Freitag bereits fest. "Was ich sicher verraten kann ist, dass Emil auf jeden Fall auf dem Platz stehen wird. Wann und wie, das werden wir sehen", so der Trainer.

Da der 32-jährige Forsberg am Mittwoch gegen Young Boys Bern in der Startelf stand und mit seinem 70. Pflichtspieltor für RB den 2:1-Siegtreffer markierte, wird er am Samstag aller Voraussicht nach als Joker zum Einsatz kommen. Es wäre sein 324. Pflichtspiel für die Sachsen, nur Urgestein Yussuf Poulsen (379) stand öfters auf dem Platz.

Rose kann aus seiner aktiven Profikarriere, in der er er neun Jahre beim FSV Mainz 05 verbrachte, bestens nachvollziehen, mit welchen Gefühlen Forsberg am Samstag einlaufen wird. "Mainz ist für mich - ähnlich wie Leipzig für Emil - ein Stück zweite Heimat geworden. Du lernst die Menschen in der Stadt kennen und schätzen, du erreichst mit dem Verein viele Dinge, du hast gemeinsam mit Anderen unvergessliche Erlebnisse", sagte der ehemalige Linksverteidiger, der aber auch betonte: "Es ist im Leben immer so, dass du ein Gefühl entwickelst für dich und deine aktuelle Lebenslage. Willst du etwas Neues kennenlernen und raus aus der Komfortzone? Wenn das eine zu Ende geht, beginnt etwas spannendes Neues."

Leipzig wollte den Vertrag nicht mehr verlängern

Für Forsberg beginnt im neuen Jahr das Abenteuer Major League Soccer. In New York erhält er einen Langzeitvertrag bis 2026 (plus Option für ein weiteres Jahr) zu verbesserten Konditionen, diesen wollte man ihm in Leipzig nicht mehr geben. Nachdem deshalb die Verhandlungen über eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrages gescheitert waren, reifte in Forsberg die Überlegung eines konzerninternen Wechsels. Beim kriselnden MLS-Klub, der bereits in der ersten Play-off-Runde ausgeschieden war, soll der Mittelfeldspieler unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz zur Führungsfigur werden.

Die war er in Leipzig auch neun Jahre lang. Als er im Januar 2015 mit 22 Jahren vom langjährigen RB-Macher Ralf Rangnick zum damaligen Zweitligisten RB Leipzig gelockt wurde, war er schon schwedischer Nationalspieler und hatte mit Malmö FF bereits erste Champions-League-Einsätze hinter sich. "Es war ein wunderbarer Transfer - einer der besten, die wir gemacht haben", sagt Rangnick. Die 3,7 Millionen Euro Ablöse, die RB nach Schweden überwies, waren für Zweitliga-Verhältnisse horrend und Ausdruck der damaligen wirtschaftlichen Überlegenheit des konzerngesteuerten Klubs.

22 Assists in einer Saison sind noch immer Rekord

Im Rückblick entwickelte sich der Deal freilich für beide Seiten zu einer lohnenden Angelegenheit. Forsberg war treibende Kraft beim Bundesliga-Aufstieg 2016, stellte in seiner ersten Bundesliga-Saison mit 22 Assists einen bis heute unerreichten Rekord als Vorlagengeber auf, gewann mit RB zweimal den DFB-Pokal sowie im August durch das 3:0 beim FC Bayern München den Supercup. Zuletzt aber hatte er Mühe, sich gegen die ständig neue und jüngere Konkurrenz wie Xavi (20), Christoph Baumgartner (24) oder Dani Olmo (25) zu behaupten.

"Das Wichtigste ist: Was man geschaffen hat, das bleibt", sagte Rose: "Wenn man seine Fußstapfen hinterlassen hat, wird man sehr wohlwollend und wertschätzend aufgenommen, man kann immer zurückkommen und ist jederzeit willkommen."

Zunächst gilt es für Forsberg jedoch, Abschied zu nehmen: Am Samstag vor den heimischen Fans, am Dienstag folgt dann bei Werder Bremen sein letzter Auftritt für RB.