Forsberg über Zukunftspläne, Tedescos Geheimnis und seine Kopfballstärke

Pokal-Matchwinner Emil Forsberg gab sich vor dem zweiten Duell von RB Leipzig gegen Union Berlin innerhalb von vier Tagen in Plauderlaune und gab Auskunft über seine Zukunftspläne, das Geheimnis von Domenico Tedesco und seine Kopfballstärke.

Blickrichtung Berlin: Emil Forsberg peilt den ersten Titel an. IMAGO/Picture Point LE

Wie wichtig Emil Forsberg für Leipzig ist, zeigte sich am Mittwoch im Halbfinale des DFB-Pokal, als der Schwede in der Nachspielzeit per Kopf das Ticket für Berlin löste. "Ich bin kein Kopfballspieler", sagt er selbst über seine besondere Gabe. "Ich muss das nicht trainieren, sondern es kommt einfach zu mir, wenn es gebraucht wird. Wenn ich ein Tor mit dem Kopf machen muss, dann mache ich es."

Gerade wenn Spieler von der Bank kommen, wie er im Pokal, sei das mentale sehr wichtig. "Du musst wissen, dass wenn du reinkommst, du den Unterschied ausmachen kannst. Ich kann nur zeigen, dass ich diese großen Spiele liebe und sie entscheiden kann. Das habe ich jetzt schon ein paarmal bewiesen."

Doch Forsberg hat den schweren Start in die Saison nicht vergessen. "Die ersten sechs Monate waren für alle schwer", erzählt der 30-Jährige über die Zeit mit Trainer Jesse Marsch. "Für Spieler und Verein war es keine gute Zeit. Es war wie in einer Achterbahn."

Forsberg: "Jeder will zeigen, dass er zocken kann"

Für den neuen Coach ist Forsberg voll des Lobes. "Der Trainer hat uns wieder in die Spur gebracht", lässt er durchblicken und erklärt Tedescos Geheimnis. "Jeder Spieler hat sofort gespürt, dass er wieder wichtig ist. Das ist für einen Spieler ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir auch viele Spiele durch Bankspieler gedreht. Jeder will zeigen, wenn er reinkommt, dass er zocken kann."

Auch in der Spielvorbereitung scheinen sich die Dinge verändert zu haben. "Seit Domenico und sein Stab hier sind, haben wir immer einen super Matchplan für jedes Spiel gehabt und ich bin mir sicher, dass wir auch für morgen einen guten Matchplan haben werden." Dem abwesenden Trainer auf der Pressekonferenz rät er im Scherz: "Emil einwechseln und gewinnen" - auch wenn er eigentlich viel lieber in der Startelf stehen würde.

Forsberg über Wechselgedanken: "Wenn du jung bist, hast du viele Träume"

Dem Verein fühlt sich Forsberg mehr denn je verbunden und Wechselgedanken, die es früher sehr wohl gab, schiebt er heute beiseite. "Wenn du jung bist, hast du viele Träume", sagt er dazu. Heute sei er ruhiger. "Ich habe noch drei Jahre Vertrag, sehe mich nicht woanders und habe Ziele mit dem Verein."

Nach sieben Jahren ist er ein Urgestein im Klub. "Das macht mich stolz. Wir haben Großes vor und jetzt Titelchancen. Ich war fast bei der ganzen Reise dabei, da muss ich natürlich bleiben." Er könne es sich sogar gut vorstellen, auch nach seiner aktiven Karriere im Verein zu bleiben, doch das hat Zeit. "Mein Ziel ist es, noch lange Fußball zu spielen."