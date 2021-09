Forsberg: "So schlecht war es nicht"

Nach drei Niederlagen aus den ersten vier Bundesliga-Spielen hat RB Leipzig am Mittwochabend auch zum Champions-League-Auftakt verloren. Mit ihrem Auftritt beim 3:6 bei Manchester City löste die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch gemischte Gefühle aus.

Erlebte mit RB Leipzig am Mittwochabend ein Auf und Ab im Etihad Stadium zu Manchester: Emil Forsberg. imago images

Als es vorbei war, als der letzte Pfiff von Schiedsrichter Serdar Gözübüyük das 3:6 im Etihad Stadium besiegelt hatte, da stellte sich vor allem eine Frage: Wie war dieses aberwitzige Fußballspiel zu nehmen? Konnten die Spieler von RB Leipzig stolz sein, weil sie dreimal zurückgekommen waren? Oder sollten sie vielmehr kritisch mit dem Spielverlauf umgehen, weil sie Manchester City mehrere Male zum Toreschießen eingeladen hatten?

Es war, das steht außer Frage, ein Fußballspiel, das in Erinnerung bleiben wird. Die fußballerische Klasse der Citizens, die Moral der Leipziger, neun Tore in 90 Minuten, dazu die Gelb-Rote Karte für Rückkehrer Angelino: Die Partie bot eine Menge.

Hinterher haderte Emil Forsberg am "DAZN"-Mikrofon: "Wenn wir mithalten wollen, dürfen wir nicht so einfache Tore kriegen." Und: "Wir hätten ein bisschen mehr Mut haben können." Leipzigs Mittelfeldspieler sagte aber auch: "So schlecht war es nicht."

Wir haben gut reagiert, aber es war zu wenig gegen diesen Gegner. Jesse Marsch

Zur Pause hätte wohl kaum ein Fan im Etihad Stadium damit gerechnet, dass die Partie in den zweiten 45 Minuten derartige Züge annehmen würde. Zwar waren auch in der ersten Hälfte vier Tore gefallen, dennoch waren die Kräfteverhältnisse recht klar. Weil RB dann aber, wie Jesse Marsch später sagte, "mit Power", "mit Selbstvertrauen" und mit "besseren Ideen" spielte, entwickelte sich nach dem Seitenwechsel ein höchst unterhaltsamer Schlagabtausch.

ManCity braucht nie länger als fünf Minuten für eine Antwort

Leipzig bereitete ManCity durchaus Probleme und ließ seinen Trainer hinterher feststellen: "Wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, war sehr gut. Wir haben gut reagiert, aber es war zu wenig gegen diesen Gegner." Die Citizens hatten nach den RB-Toren nie länger als fünf Minuten gebraucht, um zurückzuschlagen - am Ende stand dann ein verdienter Sieg für die Gastgeber.

So waren es gemischte Gefühle, die Leipzig hinterließ. Auch Forsberg sagte auf der einen Seite: "Wir müssen lernen." Auf der anderen Seite fand er aber: "Der Plan, den wir heute hatten, war gut." Mit Punkten wurde dieser Plan letztlich nicht belohnt - beste Unterhaltung war aber geboten.