Forsberg lobt Tedesco: "Wir spielen einfach einen geilen Fußball"

RB Leipzig hat den schwachen Saisonstart unter Jesse Marsch endgültig ad acta gelegt und mischt nun wieder ganz oben bei den Champions-League-Plätzen mit. Emil Forsberg meint ganz genau zu wissen, woran das liegt.

Ein halbes Dutzend an Toren, sechs unterschiedliche Torschützen und die Gewissheit, mit dem Pflichtsieg in Fürth nun auf einmal auf Rang 4 zu stehen - punktgleich mit Freiburg und Hoffenheim sowie nur noch einen Zähler hinter dem Dritten aus Leverkusen. Bei RB Leipzig ist der Turnaround nach den vielen Rückschlägen in der Hinrunde und im alten Jahr gepackt worden.

Nur ein verlorenes Bundesliga-Spiel in den jüngsten acht Partien (2:3 beim FC Bayern), keine Niederlage seit acht Pflichtspielen mehr und reihenweise hohe Ergebnisse (6:1 bei Hertha BSC, 4:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist Hannover, 6:1 in Fürth) sprechen eine deutliche Sprache. Und offenbaren auch, dass Marsch-Nachfolger Domenico Tedesco den richtigen Ton getroffen hat.

Der neue Mann und ehemalige Coach von Aue, Schalke 04 sowie Spartak Moskau hat den verhakten RB-Karren wieder befreit und zurück auf den fußballerisch erfolgreichen Weg gebracht. Äußerst ansehnlich ist das Spiel der Tore-satt-Sachsen dabei auch wieder geworden.

Spaß am Zocken dank Tedesco

Das sieht etwa auch Forsberg so. Dem Schweden, der an diesem Spieltag mit einem Treffer und zwei Vorlagen überzeugt hat, macht es zwar schon "seit sieben Jahren" Spaß im Leipziger Dress. Doch gerade aktuell gefällt es ihm schon wieder sehr, wie er im Interview mit "DAZN" zugegeben hat: "Es war nach dem frühen Rückstand und dem schnellen 1:1 einfach nur noch unser Spiel. Wir haben mit dem Ball gute Lösungen gefunden und schöne Tore gemacht. Man hat auch jedem Spieler angesehen, dass es momentan riesigen Spaß macht zu zocken."

"Jetzt hier 6:1 zu gewinnen, das ist schon stark", so Forsberg weiter. "Das muss man auch einfach mal sagen. Das Selbstvertrauen ist da - und wir spielen eben einfach auch einen richtig geilen Fußball momentan."

Was der 30-jährige schwedische Nationalspieler auch noch loswerden wollte: lobende Worte für seinen Trainer. Tedesco habe aus seiner Sicht das Team wieder aufgerichtet in bestmöglicher Art und Weise: "Ich finde, er ist mit richtigem Schwung zu uns gekommen. Wir haben wieder einen klaren Plan. Und er ist auch einfach ein toller Mensch. Er hat die Mannschaft wieder zurückgebracht."