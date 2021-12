Emil Forsberg ist Schwedens Fußballer des Jahres und folgt damit auf Zlatan Ibrahimovic. Seine Leistungen bei RB Leipzig waren dabei jedoch nicht zwingend ausschlaggebend.

In Schweden ausgezeichnet: Emil Forsberg. imago images/Hartmut Bösener

17 Bundesligaspiele, vier Tore und ein kicker-Notenschnitt von 3,0 kann Forsberg in der abgelaufenen Hinrunde vorweisen - das kann sich sehen lassen, doch in Schweden waren seine Leistung in der Nationalelf letztlich verantwortlich dafür, dass er zum Fußballer des Jahres gewählt wurde.

Der 30-Jährige erhält den "Goldenen Ball", weil er bei der Europameisterschaft eine wichtige Stütze war. Der Offensivspieler spielte mit vier Toren eine wichtige Rolle bei den Skandinaviern, die im Achtelfinale mit 1:2 nach Verlängerung an der Ukraine scheiterten.

Forsberg traf auch in der WM-Qualifikation zweimal und trug damit also dazu bei, dass Schweden hinter Spanien als Zweiter der Gruppe B die Play-offs erreicht hat.

"Für mich ist das eine große Anerkennung und der Beweis, dass man ein fantastisches Jahr hatte", sagte Forsberg via "TV4" und ergänzte: "Ich bin glücklich und stolz."

Aktuell fällt der Leipziger aufgrund einer hüftgelenksnahen Muskelsehnenverletzung aus - sein Comeback ist für Februar geplant.