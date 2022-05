Forsberg bangt am Handy: "Die letzten zehn Minuten waren nicht einfach"

RB Leipzig hat sein Champions-League-Ticket gelöst und steht dicht vor dem ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte. Das Auswärtsspiel in Bielefeld kostete allerdings nochmal richtig Nerven.

Nach dem zwischenzeitlichen Freiburger 1:1-Ausgleich in Leverkusen und dem eigenen Rückstand in Bielefeld stand Leipzigs Qualifikation für die Champions League minutenlang auf Messers Schneide. Umso größer war bei Trainer Domenico Tedesco, seiner Mannschaft und den mitgereisten Fans nach Willi Orbans Kopfball zum 1:1 in der Nachspielzeit die Befreiung.

So sicherte sich RB aus eigener Kraft den vierten Platz und startet zum fünften Mal binnen sechs Jahren in der Königsklasse. "Große Erleichterung" verspürte Emil Forsberg, der nach dem 0:1 ausgewechselt wurde und auf der Bank mitzitterte. "Wir haben dort auf dem Handy das Geschehen in Leverkusen verfolgt, die letzten zehn Minuten waren nicht einfach", berichtete der Schwede und resümierte: "Es war kein einfaches Jahr für uns. Doch wir können sehr stolz darauf sein, was wir nach der Winterpause geleistet haben."

Am Ende des 34. Spieltages bekommst du das, was du verdienst. Willi Orban

Tatsächlich gab es nicht viele, die RB nach der verkorksten Hinrunde und der Beurlaubung von Trainer Jesse Marsch nach dem 14. Spieltag eine solche Aufholjagd zugetraut hätten. In den 20 Ligaspielen unter Tedescos Regie holte RB 40 Punkte, spielte die beste Rückrunde der Klubgeschichte und kletterte von Rang elf auf Platz vier.

"Nach der Hinrunde so zurück zu kommen, ist schon eine große Leistung, auch wenn wir am Ende einige Spiele hatten, in denen wir nicht ans Leistungsmaximum kamen", fasste Orban treffend zusammen und fügte hinzu: "Am Ende des 34. Spieltages bekommst du das, was du verdienst."

Als Mutmacher fürs Pokalfinale am Samstag gegen Freiburg, in dem der erste große Titel der Klubgeschichte gewonnen werden soll, taugte der lange Zeit fahrige und uninspirierte Auftritt in Bielefeld allerdings allenfalls bedingt. Der Fakt, dass von den letzten sechs Pflichtspielen nur zwei gewonnen wurden, dient vielmehr als Beleg, dass die bislang 53 Pflichtspiele in dieser Saison viel Substanz gekostet haben und sich RB momentan eher über die Runden schleppt.

Leistungsträger unter ihren Möglichkeiten - Olmos positives Zeichen

In Bielefeld blieben etatmäßige Leistungsträger wie Konrad Laimer, Christopher Nkunku und Kevin Kampl unter ihren Möglichkeiten. Auch André Silva, der in den letzten 13 Pflichtspielen nur ein Feldtor erzielte, konnte einmal mehr nicht für sich werben und Selbstvertrauen tanken. Tedesco hat alle Mann an Bord und daher die Qual der Wahl, die richtige Elf fürs große Endspiel zu finden. Immerhin setzte der eingewechselte Dani Olmo mit seiner Freistoßflanke zum Kopfballtor von Orban ein positives Zeichen. Es war der 18. Assist eines Leipziger Jokers in dieser Bundesliga-Saison und damit absoluter Rekord in der Bundesliga-Geschichte.