Formt Real gerade den nächsten Kroos?

Casemiro und Luka Modric hat Real Madrid bereits ersetzt, oder ist zumindest dabei. Aber wie sieht es bei Toni Kroos aus? Die Königlichen schauen sich augenscheinlich intern um.

Die Rückkehr des Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft - mit dem eindeutigen Ziel, das Erlebnis Heim-EM noch mitzunehmen - bedeutet vielerlei. Unter anderem die Möglichkeit, dass der 34-Jährige seine große Karriere, was ja schon vor zwölf Monaten im Raum stand, mit einem solchen Highlight als Schlusspunkt beenden könnte. Gesichert ist das noch nicht, logisch erscheint es dennoch.

Für Real Madrid würde das bedeuten, dass es seinen jahrelangen Taktgeber schon in drei Monaten ersetzen muss. Viel einfacher gesagt als getan. Was ihr mit Kroos, Luka Modric und dem bereits abgewanderten Casemiro einst herausragendes Mittelfeld betrifft, haben die Königlichen zwar längst ganze Umbruch-Arbeit geleistet. Durch Eduardo Camavinga (21), Aurelien Tchouameni (24), Federico Valverde (25) und Jude Bellingham (20) könnten sie dort besser kaum aufgestellt sein.

Doch während die Aspekte Ballgewinnung, Körperlichkeit, Dynamik und Torgefahr durch das junge Quartett wunderbar abgedeckt sind, geht Madrids nächster Generation in der Zentrale die gewaltige Spielintelligenz und das Organisationstalent von Kroos noch ab. Zumindest in bisheriger Ausprägung. Aber ein Bestandteil des Quartetts durchläuft seit einigen Wochen eine Art Umschulung.

In vergangenen Jahren kam der pfeilschnelle und enorm schussgewaltige Valverde häufig als verkappter Rechtsaußen oder zumindest als offensivster der Mittelfeldspieler daher. Der Uruguayer durfte und sollte stets vertikal denken, an allen Gegenspielern vorbei, gerne viel Zug zum Tor. Diese Fähigkeiten hat Valverde zwar nicht eingebüßt, im Sinne der Mannschaft aber ein wenig gedrosselt. Weil er derzeit anders eingesetzt wird.

Die Torausbeute schwindet

Der Rechtsfuß, der in der vergangenen Saison insgesamt zwölf Tore geschossen hat (sieben Vorlagen), steht in dieser Spielzeit erst bei einem Treffer (dafür schon acht Vorlagen). Was daran liegt, dass er mehr im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird, wo er deutlich mehr organisiert, Bälle verteilt, Angriffe durch sein Passspiel einleitet als bisher. Körperlichkeit und Dynamik - gerade gegen den Ball - bleiben zwar, was er seinem großen Idol Kroos sogar voraushat. Aktuell scheint sich Valverde aber auch ein paar von dessen Stärken ausgeprägter anzueignen, scheint er bereits ein bisschen in dessen Fußstapfen zu treten.

Während auch Kroos mal pausieren muss, es für Luka Modric kaum noch Einsatzzeiten gibt, selbst Brahim Diaz hauptsächlich Joker ist und Toptalent Arda Güler nur gelegentlich wenige Minuten bekommt, ist Valverde aus Reals Start- und Stammelf nicht wegzudenken. Keiner im königlichen Kader hat so viele Einsatzminuten wie er. Und keiner sonst in diesem Kader hat wohl die Veranlagung, zumindest einigermaßen in die Rolle von Vereinslegende Kroos hineinzuwachsen.

Vergangene Saison machte Valverde wenn, dann durch seine fulminanten Schüsse und eine bemerkenswerte Torausbeute von sich reden. Am Samstagnachmittag waren es beim 4:2-Sieg in Pamplona seine drei direkten Torvorlagen. Das hat sein Idol in bald zehn Jahren Real nie vollbracht.