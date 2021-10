Formstarke Bayern überflügeln Bamberg

Brose Bamberg hat die Tabellenführung in der Bundesliga an den FC Bayern München abgegeben.

Gegen Alba Berlin unterlag das Team von Coach Johan Roijakkers am Sonntagabend mit 89:101 (38:43). Für Bamberg war es die zweite Saisonniederlage, der Club aus der Hauptstadt fuhr im sechsten Ligaspiel den dritten Sieg ein. Zuvor hatte der deutsche Meister drei Pflichtspiele nacheinander verloren.

Der neue Spitzenreiter aus München setzte sich bereits zuvor mit 87:78 (44:46) bei medi Bayreuth durch. Die Bayern hatten dabei aber über weite Strecken Mühe. Die insgesamt schwache Wurfquote aus der Distanz war letztlich aber nicht entscheidend. Bester Werfer der Partie war Bayreuths Marcus Thornton mit 18 Punkten.

Oldenburg verliert Niedersachsen-Derby

Weiter in Schwierigkeiten befinden sich die EWE Baskets Oldenburg. Sie verloren im Niedersachsen-Derby bei der BG Göttingen mit 85:95 (38:45) und haben nach sechs Spielen nur einen Sieg auf dem Konto. Wettbewerbsübergreifend kassierten sie bereits die fünfte Pleite nacheinander.

Etwas Luft verschaffte sich s.Oliver Würzburg. Die Franken schlugen die Jobstairs Gießen 46ers mit 82:69 (37:34), fuhren ihren zweiten Saisonsieg ein und ziehen in der Tabelle am Gegner vorbei. Überschattet wurde die Partie von wohl leichteren Verletzungen in der Schlussphase.

Statistik

medi Bayreuth - Bayern München 78:87 (46:44)

Bayreuth: Thornton 18, Anim 13, Sajus 13, Wells 11, Allen 9, Doreth 8, Seiferth 6

Bayern: Rubit 17, Hunter 14, Jaramaz 12, Walden 12, Weiler-Babb 11, Djedovic 8, Hilliard 6, Obst 5, George 2

Zuschauer: 2712

BG Göttingen - EWE Baskets Oldenburg 95:85 (45:38)

Göttingen: Brown 24, Toolson 24, Baldwin 22, Dickey 9, Mönninghoff 6, Hartwich 4, Bryant 2, Roberson 2, Vargas 2

Oldenburg: Clark 23, Heidegger 14, Odiase 11, Hundt 9, Herrera 7, Paulding 7, Breunig 6, Holyfield 6, Pressey 2

Zuschauer: 2617

s.Oliver Würzburg - Jobstairs Gießen 46ers 82:69 (37:34)

Beste Werfer Würzburg: Skele 17, Rodriguez 16, Gielo 14, Buford 8, Moller 8, Johnson 6, Hunt 4, Stanic 4, King 3, Böhmer 2

Gießen: Blake 14, Mccullum 12, Fayne II 11, Tate 10, Omot 8, Koch 6, Binapfl 4, Bryant 4

Zuschauer: 2050

Brose Bamberg - Alba Berlin 89:101 (38:43)

Brose Bamberg: Sengfelder 29, Robinson 23, Heckmann 12, Ogbe 12, Simpson 5, Geben 3, Omuvwie 3, Lockhart 2

Alba Berlin: Sikma 14, Smith 13, Thiemann 13, Da Silva 12, Lo 12, Eriksson 10, Koumadje 8, Olinde 7, Blatt 6, Zoosman 6

Zuschauer: 3821