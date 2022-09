Formschwache DFB-Elf: "Stehen relativ argumentlos da"

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich noch nicht in WM-Form. Das 0:1 gegen Ungarn deckte viele Schwächen auf.

Das Duell mit Ungarn war die erste von zwei Generalproben vor der WM in Katar, das 0:1 zeigte jedoch, dass Deutschland noch nicht in der benötigten Form ist. Vor allem die erste Halbzeit warf doch einige Fragen auf, zumal die DFB-Elf wusste, welche Tugenden gegen den Tabellenführer der Gruppe 3 der Nations League gefordert sein würden.

"In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht stattgefunden, da haben wir alles vermissen lassen. Wir waren im Passspiel viel zu langsam, haben viel zu viele Fehler gemacht und Ungarn dadurch ins Spiel kommen lassen", analysierte Joshua Kimmich den Auftritt, den Jonas Hofmann am ZDF-Mikrofon als "richtig scheiße" beschrieb.

Ungewohnt behäbig, fehlerhaft und ideenlos trat die deutsche Mannschaft auf. Nach Wiederanpfiff wurde es zwar besser, in gefährliche Abschlusssituationen kam die DFB-Elf aber weiterhin viel zu selten. Kein Akteur auf dem Platz erreichte seine Normalform, was Thomas Müller auch mit den jüngsten Auftritten im Liga-Alltag begründete. "Vielleicht hat man auch noch gemerkt, dass bei vielen aktuell die Phase im Verein nicht die leichteste ist", so der Münchner, der beim FC Bayern aktuell seit vier Spielen ohne Sieg ist.

Szalais Treffer "eine blinde Verlängerung mit der Hacke"

Müller war es auch, der beim entscheidenden Treffer von Adam Szalai zu weit weg von seinem Gegenspieler war. Der sehenswerte Abschluss des Angreifers sei eine blinde Verlängerung mit der Hacke gewesen, die er selbst 20-mal in einer Saison probiere. Müller erkannte dennoch an, dass es der langjährige Bundesliga-Profi "super gemacht" hatte.

Da die DFB-Elf in der Folge jedoch einiges vermissen ließ und trotz großer Dominanz (72 Prozent Ballbesitz) nicht zum Ausgleich kam, ließ Müller etwas ratlos zurück. "Wir stehen relativ argumentlos da", so der 33-Jährige.

Sein Coach Hansi Flick, für den es die erste Niederlage als Bundestrainer war, erkannte ebenfalls, dass seine Elf "ohne Selbstvertrauen gespielt" hatte. Knapp zwei Monate vor WM-Start wisse seine Mannschaft nun jedoch, um was es geht. "Es hat uns die Augen geöffnet", so Flick, der am Montag in England eine klare Leistungssteigerung erwartet.