Formel Meins - dominiert Verstappen erneut?

Wieder sieht es danach aus, als ob der Titel in der Formel 1 nur über den Niederländer führt. Doch Mercedes und Ferrari dürfen noch hoffen, auch wegen einer Windkanal-Strafe für Red Bull.

Spannung gehört zum Spitzensport, sonst droht irgendwann die Langeweile. Die Formel-1-Vermarkter aus den USA hatten auch deshalb vor einem Jahr neue Regeln eingeführt, damit es mehr verschiedene Sieger und ausgeglichenere Rennen gibt. Herausgekommen aber ist 2022 die MAXimale Dominanz. Max Verstappen fuhr der Konkurrenz auf und davon, Mercedes und Ferrari hatten letztlich keine Chance. Der Weltmeister gewann 15 der 22 Grands Prix, nie zuvor hatte ein Fahrer in einer Saison mehr Siege.

Wird die neue Saison, die am Wochenende in Bahrain beginnt, nun wirklich spannender? Die Tests vor einer Woche an gleicher Stelle lassen Zweifel aufkommen. Verstappens Teamkollege Sergio Perez fuhr die schnellste Rundenzeit in Manama-Sakhir, das dürfte bedeuten, dass Red Bull Racing und seinem Cheftüftler Adrian Newey wieder ein besonders schnelles Auto gelungen ist. Wollen die Verfolger am Thron von Verstappen rütteln, werden sie das Maximum an Leistung brauchen.

Surer: "Max hat die Brechstange von früher längst weggepackt"

Aber selbst der schnellere Bolide bedeutet nicht automatisch auch den Sieg im Rennen. Um Verstappen auf der Strecke zu schlagen, braucht es längst mehr. Der 25-Jährige wirkt nach seinen zwei Titeln deutlich gereifter als in früheren Jahren. "Es beeindruckt mich, wie überlegt er inzwischen fährt", erklärt der frühere Formel-1-Pilot Marc Surer. Im neuen Sonderheft Motorsport des kicker hat Surer wieder einen Check für alle Teams geschrieben. Sein Fazit: "Max hat die Brechstange von früher längst weggepackt." Der Champion überholt nicht mehr auf die brachiale Tour, sondern weiß inzwischen sehr genau, wann er wo vorbeiziehen kann und bringt auch die nötige Geduld mit.

Verstappen: "Da ist noch kein Ende in Sicht"

Auch wenn er immer wieder betont, wie egal ihm Rekorde angeblich sind, so lässt Verstappen keine Zweifel an seinem Ehrgeiz aufkommen: "Es kommt mir so vor, als würde ich gerade erst richtig anfangen. Da ist noch kein Ende in Sicht." Wird er auch in diesem Jahr Weltmeister, tritt er ein in einen höchst exklusiven Klub. Dreimal Champion waren bislang Legenden wir Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna oder Sir Jackie Stewart. Keiner von ihnen aber hat das in Folge geschafft. Diese Ehre blieb nur vier anderen Fahrern vorbehalten. Fünfmal in Serie wurde nur Michael Schumacher Weltmeister (sieben Titel insgesamt), immerhin viermal schafften es Juan Manuel Fangio (fünf Titel), Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, der sich noch unbedingt zum insgesamt achten Mal krönen will um dann alleiniger Rekordchampion zu sein.

Der Mercedes W14 wirkt nicht auf Augenhöhe

Aber die Zeichen für den Briten stehen eher wenig hoffnungsfroh. Nicht nur, dass er mit George Russell erstmals seit Nico Rosberg wieder einen fast ebenbürtigen Teamkollegen bei Mercedes hat, der ihm womöglich Punkte streitig machen wird. Auch wirkt der neue W14 wieder nicht auf Augenhöhe mit der ärgsten Konkurrenz. Das Desaster im Vorjahr konnte im Laufe der Saison zwar halbwegs in Grenzen gehalten werden. Nachdem der Mercedes nicht mehr über die Rennstrecken hüpfte, gelang Russell im vorletzten Rennen in Brasilien sogar noch ein Sieg. Bei den Tests in Bahrain aber fuhren die schwarzen Autos mit dem Stern wieder etwas hinterher.

Dass Red Bull gleich wieder Bestzeiten hinlegte, schockt Frederic Vasseur nicht. Der Franzose ist der neue Teamchef bei Ferrari und soll bei der Scuderia nicht nur die Pannen an der Box abstellen, sondern auch dafür sorgen, dass der Motor konstant am Limit bleiben kann. In der Vorsaison hatte Ferrari eindeutig das stärkste Aggregat, allerdings auch die meisten Wehwehchen, weshalb man im Sommer vorsichtshalber etwas Leistung wegnahm. Aber wird Charles Leclerc so Weltmeister? "Ferrari täte gut daran, gleich auf ihn zu setzen", meint Experte Surer, "er ist eindeutig der Schnellere der beiden, auch wenn sich Carlos Sainz jr. gesteigert hat."

Die Top 3 des Vorjahres dürften auch in diesem Jahr den Titel unter sich ausmachen, zu weit entfernt scheinen die dennoch ambitionierten Rennställe Alpine, McLaren oder Aston Martin. Eine Hoffnung immerhin bleibt Verstappens Verfolgern: Durch den Gewinn der Konstrukteurs-WM darf Red Bull weniger im Windkanal testen. Diese Zeit wurde wegen Verstößen gegen die Budgetobergrenze nochmals um zehn Prozent reduziert. "Am Anfang wird man davon nichts merken", sagt Sky-Experte Timo Glock. "Aber für die Weiterentwicklung im Laufe des Jahres, die zweite Saisonhälfte, ist das sicherlich ein Thema." Und dann natürlich auch für das Auto 2024. Aber davor liegen noch 23 Rennen - und eine vielleicht ja doch spannende Saison.

Martin Gruener

