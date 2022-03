Formel-1-Weltmeister Verstappen verlängert bei Red Bull

Max Verstappen hat seinen Vertrag beim Formel-1-Rennstall "Oracle Red Bull Racing" vorzeitig und langfristig verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt des niederländischen Weltmeisters hatte noch eine Laufzeit bis 2023.

Bis mindestens 2028 wird Verstappen bei Red Bull bleiben. Dies gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Verstappen hatte seinen Wunsch nach einem langfristigen Verbleib bei Red Bull bereits nach dem kontroversen Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi geäußert. "Es gibt keinen Grund für einen Abschied. Ich möchte noch lange für dieses Team fahren", hatte er seinerzeit gesagt.

Jüngster Formel-1-Sieger der Geschichte

Verstappen feierte sein Debüt in der Formel 1 2015 im Cockpit bei der Scuderia Toro Rosso. Nach dem vierten Rennen der Saison 2016 wechselte er anschließend zum Rennstall Red Bull Racing. Gleich das erste Rennen im neuen Boliden konnte er gewinnen und avancierte damit nicht nur zum ersten niederländischen Formel-1-Sieger, sondern auch zum jüngsten Fahrer, der jemals einen Grand-Prix-Triumph einfuhr.

Bei seinem Sieg in Barcelona war er 18 Jahre und 228 Tage jung. In der Folgezeit entwickelte sich Verstappen zum ernsthaften Konkurrenten des britischen Dominators Lewis Hamilton, dessen vierjährige Weltmeister-Vorherrschaft er im letzten Jahr brechen konnte. "Nun kommt es darauf an, die Nummer eins langfristig auf dem Auto zu halten", wird Verstappen in einer Mitteilung zitiert.

"Wir arbeiten derzeit an den neuen Motorvorschriften, die ab 2026 gelten, und wollten sichergehen, dass wir uns den besten Fahrer dafür gesichert haben", begründet Teamchef Christian Horner die langfristige Verlängerung mit Verstappen auch mit den zukünftigen Änderungen im Regelwerk.