Formel-1-Start 2024: Alles Wichtige im Überblick

Die Formel 1 startet in eine Rekordsaison. 281 Tage, 24 Grand Prix, 20 Rennfahrer und die Frage aller Fragen: Wer kann Verstappen stoppen? Die wichtigsten Antworten vor dem Saisonstart im Überblick.

Nach seiner Rekordsaison 2023 macht sich Max Verstappen auf die Jagd nach weiteren Rekorden und der Einstellung der vier Titel von Sebastian Vettel mit Red Bull. Dabei kann sich der 26-Jährige wohl nur selbst schlagen - diesen Eindruck erweckt zumindest der Rennfahrer vor dem Start in die Rekordsaison der Formel 1 mit diesmal 24 Rennen.

Eine Saison, die am Samstag (02. März) bereits in der Wüste von Sakhir gleich mit einem Novum beginnt und 281 Tage später auf Yas Island in Abu Dhabi mit einem neuen oder einem neuen alten Weltmeister zu Ende geht.

Was könnte für die Fortsetzung der Überlegenheit von Verstappen und Red Bull sprechen?

Für eine Fortsetzung der Dominanz von Red Bull spricht natürlich erstmal einer: der dreimalige Champion Max Verstappen selbst. Sensationelle 19 der 22 Rennen im vergangenen Jahr gewann der Niederländer, sein österreichischer Rennstall sogar 21 von 22 - kein Team war je erfolgreicher. Dennoch wurde sich in Milton Keynes, dem Unternehmenssitz von Red Bull Racing, auf den Erfolgen nicht ausgeruht.

Bereits früh in der vergangen Saison begann die Entwicklung des neuen Modells - dem RB 20 für die 20. Saison des Rennstalls in der Formel 1. Bei der dritten Weiterentwicklung des ursprünglichen RB18-Boliden aus dem Jahr 2022 haben die Ingenieure um Design-Genie Adrian Newey nun etwas gewagt, das Verstappen als kontrolliert aggressiv bezeichnete. Aus Angst, dass die Konkurrenz das erfolgreiche Vorgängermodell kopieren und der Vorsprung so kleiner werden könnte, entwarf Newey einen Wagen, der die Rivalen mit seinen verwegenen Details in Staunen versetzte.

Was könnte für ein Ende der Dominanz sprechen?

Bereits zum Ende des vergangenen Rennkalenders schob sich die Spitze im Fahrerfeld wieder näher zusammen. So bleibt es mit Blick auf die Konkurrenz abzuwarten, ob McLaren seinen starken Trend aus der zweiten Saisonhälfte fortsetzen, Ferrari die Fehler weiter minimieren und Mercedes mit dem diesjährigen Wagen wieder ums Podium oder gar Siege mitfahren kann.

Darüber hinaus könnten die Rivalen vor dem Saisonauftakt in Bahrain von den störenden Unruhen im Red-Bull-Team rund um die Situation von Teamchef Christian Horner profitieren. Der 50-Jährige wurde zwar am Mittwoch vor dem Saisonstart vom Mutterkonzern Red Bull bezüglich des unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin freigesprochen, trotzdem kehrt keine Ruhe um den Engländer ein.

Denn knapp 24 Stunden nach dem Freispruch überschatteten zwei anonym verschickte E-Mails mit angeblichen "Chat-Leaks" an einen ausgesuchten Personenkreis - darunter auch die anderen neun Teamchefs und Bosse der Formel 1 - einen Tag vor dem Saisonauftakt schon wieder das sportliche Geschehen. Wie heil die Red-Bull-Welt nach den wochenlangen Spekulationen und Unruhen ist, bleibt ebenso abzuwarten wie sportliche Konsequenzen für die Rennfahrer.

Gibt es ansonsten größere Veränderung in diesem Jahr?

Eine Off-Season ohne größere Veränderungen liegt hinter der Formel 1: Größere Reformen sind auch im Hinblick auf das neue Motorenreglement in zwei Jahren ausgeblieben. Deshalb wurde die Winterpause hauptsächlich von den Rennställen benutzt, um mehr oder weniger große Weiterentwicklungen für die Modelle von 2023 zu entwickeln.

Darüber hinaus müssen die Zuschauer sich auch auf keine neuen Namen im Fahrerfeld einstellen - im Vergleich zum Ende der vergangenen Saison hat sich in der Formel 1 nichts getan. Dennoch verspricht die kommende Saison aufgrund vieler auslaufender Verträge viel Drama - sowie einiges an Bewegung auf dem Fahrermarkt.

Welche deutschen Fahrer sind in diesem Jahr vertreten?

Wie bereits in 2023 findet sich nur ein deutscher Rennfahrer als Stammpilot im Fahrerfeld wieder: Der erfahrene Nico Hülkenberg (36) startet weiterhin für das amerikanische Haas-Team. Aber auch Mick Schumacher (24) wird als Ersatz- und Testfahrer für Mercedes öfters bei den F1-Rennen vor Ort sein. Der Deutsche tritt jedoch in diesem Jahr auch erstmals als Stammfahrer in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für den französischen Hersteller Alpine an.

Wie stehen Schumachers Chancen auf eine Rückkehr als Stammpilot in die Formel 1?

Die Perspektive auf die Rückkehr als Stammpilot in die Formel 1 wird für Mick Schuhmacher vor allem dank der vielen auslaufenden Verträge genährt - exklusiv des Blockbuster-Wechsels von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari zur Saison 2025 befinden sich vor der Saison 13 Fahrer im letzten Vertragsjahr mit ihrem Team. So darf sich der Sohn von Michael Schuhmacher in dieser Saison zumindest mehr Hoffnungen machen als in den vergangenen beiden sowie den wohl folgenden Jahren und sich auf ein möglicherweise entscheidendes Jahr freuen.

Ist Deutschland im Rennkalender vertreten?

Nein, wie in den vergangenen Jahren - seit dem letzten Rennen in der Saison 2020 auf dem Nürburgring - wird es auch in diesem Jahr kein Formel-1-Rennen in Deutschland geben - trotz einer Rekord-Saison mit 24 Grand Prix.

Wer zeigt die Rennen in Deutschland?

Auch in der Saison 2024 wird der Bezahlsender Sky wieder alle Großen Preise übertragen. Trotzdem dürfen sich die Formel-1-Fans über sieben Rennen im Free-TV im Programm von RTL freuen. Das betrifft den Auftakt-Grand-Prix in Bahrain, den Großen Preis von Ungarn in Budapest am 21. Juli, den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps am 28. Juli, den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort am 25. August, den Großen Preis von Italien in Monza am 1. September, den Großen Preis von Aserbaidschan in Baku am 15. September und den Großen Preis von Las Vegas am 24. November.

