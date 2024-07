Formel 1 in Großbritannien: Strecke, Zeitplan, Übertragung

Der Große Preis von Großbritannien steht wieder in der Formel 1 an. Ein Überblick über die wichtigsten Informationen zum Grand Prix in Silverstone.

Am Wochenende duellieren sich wieder die besten Formel-1-Fahrer in Silverstone. IMAGO/HochZwei

Der Formel-1-Zirkus macht Halt in Großbritannien, genauer gesagt in der 2000-Einwohner-Gemeinde Silverstone im West Northamptonshire. Denn abermals ruft der Formel-1-Grand-Prix im Silverstone Circuit die Rennsport-Enthusiasten.

Wer sind die Favoriten?

Auch in diesem Jahr träumen die englischen Fans auf einen Heimsieg: Dafür muss jedoch einmal mehr Max Verstappen geschlagen werden. Der Niederländer dominiert auch in dieser Saison die Formel 1 (beinahe) nach Belieben. Nach elf Rennen führt der Niederländer (237 Punkte) die Gesamtwertung bereits mit 81 Punkten an. Doch im "Home of British Motor Racing" ist Ärger für den 26-Jährigen vorprogrammiert - spätestens nach der Kollision mit dem Engländer Lando Norris in Spielberg.

In Silverstone muss sich der amtierende Weltmeister so nicht nur gegen den Zweiten der Fahrerwertung Norris, sondern auch gegen dessen Landsmänner George Russell, der zuletzt in Spielberg gewann, und dem Rekordsieger des Großen Preises von Großbritannien Lewis Hamilton (acht Siege) erwehren. Zudem rechnet sich auch standesgemäß Hamiltons zukünftiges Team Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz Chancen auf ein gutes Ergebnis in West Northamptonshire aus.

Was zeichnet die Strecke des Grand Prix in Großbritannien aus?

Der Silverstone Circuit entstand auf einem ehemaligen Militärflugplatz der britischen Luftstreitkräfte, der drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu einer Rennstrecke umgestaltete wurde. Mittlerweile gehört der Circuit zu den ältesten Rennstrecken im Formel-1-Kalender. Bereits am 13. Mai 1950 fand das erste Rennen der Formel 1 auf dem traditionsreichen Rundkurs statt.

Doch spätestens seit dem letzten Umbau im Jahre 2010 hat sich die Strecke stark verändert. So ist beispielsweise die einst berühmte Bridge-Kurve nicht mehr Teil des Streckenplans, dafür werden die Fahrer durch die "Silverstone-Arena" mit der Abbey-Schikane und einer Spitzkehre in die Priory-Kurve geführt. Zudem wurde ein neuer Startbereich eingeführt sowie eine Verlegung des Boxenbereichs durchgeführt.

So wuchs der einst 4,649 Kilometer lange Rundkurs auf eine Länge von 5,891 Kilometern an, in dem 18 Kurven überwunden werden müssen. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von über 220 km/h rasen die Fahrer den Silverstone Circuit 51 Runden lang entlang. In Silverstone ist meistens Action angesagt, denn es ist eine der schnelleren Strecken im Rennkalender, insbesondere dank seiner schnellen Kurven. Allen voran in der Maggots-Becketts-Chapel-Kombination wird den Fahrer all ihr Können abverlangt. Denn mit der Einführung breiterer und abtriebsstärkerer Autos können seit dem Jahre 2017 verschiedene Kurven ohne Bremsen durchfahren werden.

Zudem verspricht auch in diesem Jahr das berühmt-berüchtigte englische Wetter viel Spannungen. Von Freitag bis Sonntag ist immer wieder Regen angesagt, der bereits in den vergangenen Jahren immer wieder für Chaos gesorgt hat - und wird so Teil der Herausfordung vom Grand Prix in Silverstone.

Der Zeitplan des Grand-Prix in Silverstone?

Das ganze Wochenende lang ertönen in Silverstone die Motoren. Den Auftakt für den Großen Preis von Großbritannien macht das 1. Freie Training, am Freitag, den 5. Juli. Ab 13.30 Uhr präsentieren sich die Rennfahrer rund um Weltmeister Max Verstappen den leidenschaftlichen britischen Fans zum ersten Mal, bevor am Abend (17 Uhr) noch ein zweites Freies Training ansteht.

Nach dem abschließenden 3. Freien Training am Samstagmittag (12.30 Uhr) startet dann auf dem Silverstone Circuit ab 16 Uhr im Qualifying der Kampf um die Pole Position. Das Highlight des Rennwochenendes steigt dann einen Tag später am Sonntag, wenn um 16 Uhr die roten Lichter auf der Ampel im "Home of British Motor Racing" erlöschen und den Zuschauern 51 Runden lang Motorsport-Action geboten wird.

Zeitplan im Überblick:



Freitag, der 5. Juli:

1. Freies Training (13.30 Uhr)

2. Freies Training (17 Uhr)



Samstag, der 6. Juli:

3. Freies Training (12.30 Uhr)

Qualifying (16 Uhr)



Sonntag, der 7. Juli:

Rennen (16 Uhr)

Wer überträgt den Großen Preis von Silverstone?

Der zwölfte Grand Prix der Saison wird nicht im Free-TV beobachtbar sein. Zwar hat sich RTL dank einer Kooperation mit Sky die Rechte für sieben Rennen gesichert, doch ist der Große Preis von Großbritannien nicht Teil dieses Arrangement.

Einzig beim Anbieter Sky kann das Rennen - genauso wie die Freien Trainings sowie das Qualifying - live und exklusiv verfolgt werden. Bereits ab 14.30 Uhr beginnen sowohl im kostenpflichtigen Stream als auch im Pay-TV die Vorberichte zum Großen Preis von Großbritannien. Das Rennen ab 16 Uhr wird dann von Sascha Roos, unterstützt von Experte Ralf Schumacher, kommentiert.