Formel 1 bis 2026 in Austin

Die Formel 1 setzt den Plan ihr Produkt in Amerika zu erweitern um und verlängert langfristig den Vertrag mit der texanischen Rennstrecke.

Die Formel 1 fährt auch zukünftig in Austin. Am Freitag verkündete die Königsklasse des Motorsports die Vertragsverlängerung mit der Rennstrecke in Texas bis mindestens 2026. Das Rennen in Austin ist ab der nächsten Saison die zweite amerikanische Strecke im Rennkalender, zudem wird Ende Mai erstmals auf dem neu gebauten Stadtkurs in Miami gefahren.

Damit vollzieht das Amerikanische Management, Liberty Media, ihren schon lange bekannten Plan, die Formel 1 auch in den Staaten zu etablieren. Bereits beim letzten US Grand Prix sahen 400.000 Zuschauer vor Ort Max Verstappens Sieg vor Lewis Hamilton. "Wir freuen uns sehr über diese Vertragsverlängerung", zeigte sich auch Formel-1-Chef Stefano Domenicali erfreut: "Gemeinsam können wir das Interesse an unserem Sport in den USA weiterentwickeln."

Von hohen Zuschauerzahlen und Erfolgen wie der "Netflix"- Serie "Drive to survive" beflügelt, loten die Eigentümer der Königsklasse neben den Standorten Austin und Miami die Möglichkeit von weiteren US-Rennen aus.