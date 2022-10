Formanstieg bestätigt: Ducksch "wusste, dass der Knoten platzen wird"

Es läuft bei Werder Bremen - und es läuft wieder bei Angreifer Marvin Ducksch. Der Angreifer traf auch in Hoffenheim und hat sein Formtief endgültig überwunden.

15 Punkte nach neun Spielen, über Nacht der Sprung auf Platz 4. Werder Bremen ist als Aufsteiger eindrucksvoll unterwegs, am Freitagabend gelang in Hoffenheim, das zuvor zuhause ungeschlagen war, der zweite Sieg in Folge. Anders als beim Kantersieg über Gladbach war die Art und Weise, wie Werder beim 2:1 über die TSG auftrat, jedoch nicht zufriedenstellend - weder für den Trainer noch für die Spieler.

Ole Werner sah, dass seine Mannschaft ganz schlecht ins Spiel gefunden hatte, "mit den Gegenbewegungen hatten wir große Probleme". Die Folge: "Wir haben wahnsinnig viele Chancen zugelassen", so Werner am "DAZN"-Mikrofon. Bestraft wurde das jedoch nicht, zumindest zwischenzeitlich. Bremen ging durch einen feinen Spielzug in Führung, einmal mehr glänzte das Sturmduo. "Wir reden miteinander. Ich weiß genau, wie ich ihn brauche und er weiß genau, wie er mich braucht. Das hat schon im letzten Jahr sehr gut funktioniert und es funktioniert auch in dieser Saison", so Torschütze Marvin Ducksch über Vorbereiter Niclas Füllkrug.

Bei Füllkrug klappt es schon seit Saisonbeginn erstaunlich gut und konstant, Ducksch musste sich derweil aus einem Formtief kämpfen. Gegen Gladbach gelang dem 28-Jährigen der erste Treffer in der Bundesliga, in Hoffenheim legte er nun nach. "Ich habe im Training immer versucht, aus verschiedenen Positionen zu schießen. Ich wusste, dass irgendwann der Knoten platzen wird."

Werner sieht "haarsträubende Fehlpässe"

Aber auch Ducksch sah, dass Werder gegen die TSG Probleme hatte. "Wir haben nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten. So selbstkritisch müssen wir sein", so der Angreifer, der auch seine Leistung bemängelte. "Wir wussten, dass es kein hektisches Spiel werden darf. Das ist es in der ersten Halbzeit aber geworden. Wir haben nicht gut im letzten Drittel gespielt, den Ball nicht festgemacht und so haben wir die Chancen gegen uns gekriegt."

Ein Ballverlust von Ducksch mündete auch im zwischenzeitlichen Ausgleich für Hoffenheim durch Munas Dabbur. "In einer Phase, wo der Gegner mehr den Ball hat, ist es wichtig, dass man mit dem eigenen Ballbesitz gut umgeht. Da hatten wir haarsträubende Fehlpässe, die in Kontersituationen gemündet sind", erkannte Coach Werner die eigenen Fehler.

Was der Trainer des Aufsteigers jedoch lobte, war die mentale Stabilität seiner Mannschaft. Ducksch bestätigte, dass Werder wusste, dass man noch eine Chance bekommen würde. "Darauf haben wir hingearbeitet, dann ist sie gekommen und wir haben sie genutzt." Füllkrug war am Ende der Held vom Punkt, nachdem Bremen spät in der Partie einen Strafstoß zugesprochen bekam. "Es ist gut ausgegangen für uns", freute sich Ducksch. "Das ist das, was zählt."