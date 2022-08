Formalitäten geklärt: Churlinov wechselt vom VfB zum FC Burnley

Darko Churlinov verlässt den VfB Stuttgart nach England. Der 22-Jährige unterschreibt nach seiner Leihrückkehr vom FC Schalke 04 beim englischen Zweitligisten FC Burnley.

Jagt künftig in England dem Ball nach: Darko Churlinov. IMAGO/Pressefoto Baumann

Seit Churlinov im Sommer von seiner erfolgreichen Leihsaison beim FC Schalke 04 zum VfB Stuttgart zurückgekehrt war, ebbten die Gerüchte um die Zukunft des 22-jährigen Mittelfeldspielers nicht ab. Erst bemühten sich die Königsblauen um eine Festverpflichtung des Nordmazedoniers, der gerne im Ruhrpott geblieben wäre, doch der Aufsteiger konnte sich die von Sportdirektor Sven Mislintat aufgerufene Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro nicht leisten. Also ging man von einem Verbleib Churlinovs aus und setzte den Spieler im Pokal gegen Dynamo Dresden ein - wo er sich prompt mit dem entscheidenden Treffer für weitere Einsätze empfahl. Ein solcher kam im Trikot mit dem roten Brustring beim Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig noch dazu, weitere werden allerdings nicht folgen.

Denn mit dem englischen Zweitligisten FC Burnley hat sich nun doch ein zahlungskräftiger Interessent gefunden, der nicht nur die von den Schwaben geforderte Summe von 3,5 Millionen Euro als Basisablöse zahlt, sondern durch mögliche Boni bis zu 1,5 Millionen Euro oben drauflegt. Bei den Clarets absolvierte er am Montag den obligatorischen Medizincheck. Einige Formalitäten, die noch geklärt werden mussten, hatten den Transfer in den letzten Tagen noch verzögert. Über die Vertragslaufzeit machen die Engländer keine Angaben.

Mislintat erklärt: Churlinov wollte mehr Spielzeit

"Darko hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten zeichnen ihn besonders seine große Einsatzbereitschaft und sein Siegeswille aus", kommentierte Sportdirektor Sven Mislintat. "Wir hätten Darko gerne weiter bei uns gesehen, gleichzeitig können wir aber seinen Wunsch nach mehr Spielzeit nachvollziehen."

"Es war eine sehr schöne Zeit beim VfB, die wichtig war für meine Entwicklung und an die ich immer gerne zurückdenken werde", wurde Churlinov nach seinem Abschied von den Schwaben zitiert.

Churlinov kam im Januar 2020 vom 1. FC Köln zum damaligen Zweitligisten, unterschrieb als Spieler mit "vielversprechender Perspektive" einen Vertrag bis 2024 und feierte mit Stuttgart im darauffolgenden Sommer den Bundesliga-Aufstieg. In der Saison 2020/21 kam er in 16 Pflichtspielen für den VfB zum Einsatz, konnte sich aber nicht in der Elf von Pellegrino Matarazzo festspielen. Deshalb folgte im vergangenen Sommer die Leihe zu Zweitligist Schalke, wo er sich mit leidenschaftlichen Einsätzen die Sympathien der Fans erspielte. Über diesen Kampfgeist dürfen sich nun die Fans des FC Burnley freuen.