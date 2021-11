Ford Ranger: Sondermodelle zum Abschied

Es ist die letzte Sonderedition der gegenwärtigen Ranger-Modellgeneration, die sich gerade vorstellt: Denn schon am 24. November wird Ford im Rahmen einer Weltpremiere die komplett neue Generation seines Pick-ups enthüllen, die ab 2022 in mehr als 180 Ländern auf den Markt kommt. Kurz vor dem Start des modernen Nachfolgers zündet der US-amerikanische Autobauer noch ein Feuerwerk rund um den aktuellen Ranger: Drei Versionen treten an - der Stormtrak als Lifestyler, das "Arbeitstier" Wolftrak und der Raptor Special Edition. Die limitierte Auflage beträgt 1000 Exemplare.

Das Sondermodell Raptor tritt nicht nur optisch imposant auf, sondern markiert auch die stärkste Ranger-Version. Als Antrieb dient ein biturbo-geladener Zweiliter-Diesel mit 156 kW/213 PS, ein Vierzylinder, der ein fast schon brachiales Drehmoment von 500 Newtonmetern leistet. Über ein Zehn-Gang-Automatikgetriebe wird die Kraft an die vier angetriebenen Räder weitergeleitet. Drei Fahr-Modi sind anzuwählen - Heckantrieb, Allrad und Allrad mit Geländeuntersetzung.

Power Pick-up

Die Eckdaten des 2,5-Tonners, der 620 Kilo Zuladung verträgt, lauten: Von 0 auf Tempo 100 in 10,5 Sekunden, Spitze 170 km/h. Zurückhaltend gefahren braucht der Raptor 10,6 Liter Dieselkraftstoff auf 100 Kilometer, das entspricht einem CO2-Ausstoß von 278 g/km laut WLTP-Norm. Auf den Haken kann der Power-Pickup bis zu 2.500 Kilo nehmen.

Auf ersten Probefahrten überraschte der Komfort des einst ziemlich harten Burschen. Nur beim Ansprechverhalten und bei der Geschmeidigkeit der Gangwechsel des Automatikgetriebes könnte noch Feinarbeit geleistet werden; in Wahlstellung "S" geht es besser. Der ab sofort lieferbare Raptor Special Edition kostet 70.014 Euro. Er wird ausschließlich als Doppelkabine (viertürig) geliefert.

Starkes Duo: Ford Ranger Wolftrak und Stormtrak. Hersteller

In einem anderen Preissegment findet sich der Ranger Wolftrak, der mit Sechsganggetriebe und Einzelkabine ab 42.114 Euro (Doppelkabine ab 43.245 Euro) angeboten wird. Die 10-Gang-Automatik kostet rund 2500 Euro Aufpreis. In der Basis arbeitet eine 125 kW/170 PS-Maschine unter der Fronthaube. Der Wolftrak gilt als besonders robuster Pritschenwagen mit elektronischem Sperrdifferential und All-Terrain-Reifen, die Fans von Freiheit und Abenteuer schätzen ihn als Offroad-Begleiter, vor allem aber liegt das Einsatzgebiet in der Land- und Forstwirtschaft. Gerade hier werden beste Geländeeigenschaften erwartet. Und die bietet der Ranger, wie uns ein ausgiebiger Test in einem steinbruchartigen Gelände demonstrierte. Gute Nerven waren gefragt, denn es ging darum, auf extrem steilen Berg- und Talrampen auf und ab zu klettern, die normalerweise nur von den Spezialfahrzeugen des Grubenbesitzers zu bewältigen sind. Keine Frage, der robuste Pick-up schaffte alle bergsteigerischen Anforderungen mit Bravour. Wenn es allerdings eng wird und Rangieren angesagt ist, stört bei dem 5,36 Meter langen Gefährt schon mal der große Wendekreis von 12,9 Meter.

E-Bikes statt Futtersäcke

Die umfassender ausgestattete Stormtrak-Sonderedition wiederum arbeitet als Premium-Variante mit einem starken 213-PS-Diesel und Automatik, kann unter anderem aber auch mit Klimaautomatik und edlen lederbezogenen Sitzen dienen. Fast zu fein erscheint das für den Einsatz abseits befestigter Wege. Auch beim Stormtrak ist der Allradantrieb zuschaltbar, das Sperrdifferential gibt es serienmäßig, ebenso wie das elektrisch betriebene Laderaumrollo für die Version mit Doppelkabine. Auf dem Ladedeck werden aber wohl eher E-Bikes als Futtersäcke fürs Vieh transportiert, nur wenige Kunden dürften tatsächlich ins schwere Gelände rollen. Zum Preis: Die Einzelkabine kostet ab 55.793 Euro, die Doppelkabine mindestens 55.972 Euro. Wie die anderen Versionen lässt sich der Stormtrak noch weiter aufrüsten, zum Beispiel kann er exklusiv in Lucid-Rot-Metallic geordert werden.

Die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern: Der neue Ford Ranger bei Tests in Australien. Hersteller

Kaum eine Pick-up-Baureihe ist so vielseitig wie die des Ford Ranger. In Europa ist er seit einigen Jahren (ab 2015) das meistverkaufte Fahrzeug im Segment, mit 41.000 verkauften Einheiten im vergangenen Jahr und einem Marktanteil von knapp 41 Prozent hält Ford mit ihm die Position des Marktführers. Deutschland zählt nach England, Spanien und Frankreich zu den Hauptmärkten in Europa. Die Modelle für den hiesigen Markt werden in Südafrika gebaut.

Auch als Amarok

Der demnächst debütierende Nachfolger ist ein erstes Ergebnis der Zusammenarbeit von Ford und Volkswagen und wird auch unter dem vertrauten Namen Amarok auf den Markt fahren.