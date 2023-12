Football-Profi heißt: meist keine lange Karriere

Der American Football und hier vor allem die National Football League (NFL) findet in Deutschland seit Jahren immer mehr Fans. Profis dieser Sportart müssen derweil damit leben, dass man nicht lange auf Top-Niveau spielen kann.

In den United States of America (USA) ist American Football die beliebteste Sportart - noch vor Basketball, Baseball, Eishockey oder auch Fußball, was dort Soccer genannt wird.

Auch bei uns in Deutschland gibt es immer mehr Fans. Die Anhänger verfolgen die amerikanische Top-Liga, die NFL, auch in dieser Saison wieder seit September und fiebern mit den Spielern mit. Gerade aktuell, wo die letzten Spiele der sogenannten Regular Season anstehen und 14 von 32 Teams die Play-offs erreichen wollen.

Beliebte Vereine hier in Deutschland sind etwa die Seattle Seahawks, die Green Bay Packers oder die New England Patriots, die in dieser Saison sogar ein Gastspiel in Frankfurt hatten (6:10 gegen die Indianapolis Colts). Auch die Kansas City Chiefs hatten sich in Frankfurt erstmals in Europa gezeigt und ein gefeiertes 21:14 gegen die Miami Dolphins erreicht.

Nicht mal vier Jahre werden es im Schnitt

Doch was bedeutet es eigentlich, aktiv Football zu spielen? Was steckt dahinter, wenn junge Männer in den USA den Traum von einer NFL-Karriere hegen? Während in Deutschland viele Jungen und Mädchen Fußballer werden wollen, träumen in Amerika viele Kinder von einer Karriere in der National Football League. Doch im Vergleich zur Fußball-Karriere ist die meistens ziemlich kurz.

Der Grund: Beim Football kann man sich leicht verletzen. Denn auf einigen Spielpositionen rennen die Spieler mit voller Wucht ineinander, um sich aus dem Weg zu räumen. Das führt zu vielen Verletzungen. Darum brauchen die Spieler Helme und andere Schutzausrüstung. Trotzdem dauert eine durchschnittliche Profikarriere in der NFL gerade einmal etwas mehr als drei Jahre (3,3). Ausgenommen sind natürlich lange und erfolgreiche Karrieren von großen Stars wie Quarterback-Legende Tom Brady (sieben Meisterschaften zwischen 2000 und 2022).

Football wird oft als Kontaktsport tituliert, in Wahrheit ist es aber Kollisionssport. Und damit eine verdammt gefährliche Sportart. Jeder, der einen Helm aufsetzt und aufs Feld geht, muss damit rechnen, dass er sich oft eine Kopfverletzung (sehr häufig kommen zum Beispiel Gehirnerschütterungen vor), Brüche, Bänderrisse oder schlicht viele muskuläre sowie gelenkspezifische Verletzungen zuziehen kann.