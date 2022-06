Football-Profi Allen sprintet beinahe zum Weltrekord

Der Football-Profi Devon Allen ist die drittschnellste Zeit der Leichtathletik-Geschichte über 110 Meter Hürden gelaufen. Und das, obwohl der Athlet im Grunde zwei Dinge gleichzeitig im Kopf hat. Stichwort: Eagles-Vertrag.

Der 27 Jahre alte US-Amerikaner Devon Allen gewann am Sonntag (Ortszeit) das 110-Meter-Hürden-Rennen beim Grand Prix in New York in 12,84 Sekunden. Den Weltrekord hält seit zehn Jahren der US-Amerikaner Aries Merritt mit einer Zeit von 12,80 Sekunden.

Allen, ehemaliger Wide Receiver der Universität von Oregon, hatte sich in den letzten sechs Jahren intensiv auf seine Leichtathletik-Karriere konzentriert. Der zweifache US-Meister erreichte bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio jeweils das Finale über 110 Meter Hürden.

Im April hatte Allen allerdings auch einen Dreijahresvertrag beim NFL-Team Philadelphia Eagles unterzeichnet. Beim sogenannten Pro Day der NFL war er zuvor unter anderem die 40 Yards in 4,35 Sekunden gesprintet. Allen plant nun, noch an den US-Meisterschaften Ende Juni teilzunehmen, um sich für die Weltmeisterschaften im Juli in Eugene/Oregon zu qualifizieren.

Erst danach soll seine ganze Aufmerksamkeit seiner Football-Karriere in der NFL beim Team in Philly gelten.