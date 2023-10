Football Manager 2023: Welche Stürmerrolle ist die richtige für eure Torjäger?

Stürmer sind nicht gleich Stürmer - das wird im Football Manager durch acht unterschiedliche Rollen abgebildet. Welche es gibt und welche ihr wann wählen solltet.

Nachdem es im ersten Teil der Stürmerserie um die wichtigsten Attribute ging, dreht sich dieses Mal alles um die unterschiedlichen Spielerrollen eurer Torjäger. Wie unterscheiden sie sich? Wie verhalten sie sich auf dem Spielfeld? Und wie bindet man sie ins Mannschaftsgefüge ein?

Vorweg können wir die insgesamt acht Stürmerrollen in drei Kategorien einteilen: Abschlussorientierte Stürmerrollen, kreative Stürmerrollen und physische Stürmerrollen

Der Football Manager gibt per Sterne-Bewertung einen Hinweis, wie gut eure Stürmer für welche Rolle geeignet sind. kicker eSport

Abschlussorientierte Stürmer

Zu den abschlussorientierten Stürmern gehören der Knipser, der Stoßstürmer und der Komplette Stürmer. Der Knipser verkörpert den sprichwörtlichen "Strafraumstürmer". Außerhalb der Gefahrenzone macht er einfache Dinge, lauert an der Grenze zum Abseits auf den Pass in die Tiefe oder besetzt die Box in Erwartung eines Zuspiels oder einer Flanke.

Infobox Tery Whenett - Über den Autor © privat Tery Whenett ist Gründer von FM Zweierkette. Seine Mission: Anfängern den Einstieg in den Football Manager zu erleichtern. Zusätzlich zelebriert er seinen Spielstand montags und donnerstags ab 20 Uhr auf Twitch.tv/FMZweierkette – und beantwortet auch dort gerne Fragen zum Spiel. Die FM.Zweierkette findet ihr hier.

Daher solltet ihr beim Knipser vor allem auf die Attribute achten, die dafür sorgen, dass nach dem Abschluss der Ball im Tor landet. Zudem ist er auf Mitspieler angewiesen, die ihn mit Steckpässen und Flanken füttern und Räume für ihn öffnen. Der Stoßstürmer beteiligt sich etwas mehr am Spielaufbau, weicht auch mal auf die Flügel aus oder wagt ein Dribbling - sorgt aber ebenfalls dafür, dass die gegnerischen Innenverteidiger einen direkten Gegenspieler haben.

Der Komplette Stürmer hingegen bietet das Gesamtpaket - und könnte auch in die anderen Kategorien einsortiert werden. Er besticht durch körperliche Präsenz, technische Finesse und Spielintelligenz - wie Lewandowski oder Harry Kane. Daher besitzt er die Lizenz, auf dem Spielfeld seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Neben dem eigenen Abschluss reißt er daher auch für seine Mitspieler Lücken und legt ihnen Chancen auf.

Kreative Stürmer

Im Zeitalter der alleinigen Spitze sind kreative Stürmerrollen wie die Falsche Neun, die Hängende Spitze oder der Trequartista gefragt. Sie lassen sich ins Mittelfeld fallen, um am Spielaufbau teilzunehmen. Dadurch stellen sie die gegnerische Abwehr vor ein Dilemma: Folgen sie ihm, entblößen sie dadurch die Abwehrkette. Bleiben sie, wo sie sind, gewähren sie der angreifenden Mannschaft Überzahl im Mittelfeld.

Die kreativen Stürmer sollten hervorragende Passspieler sein, um ihre Mitspieler in die Räume zu schicken, die sie durch ihr Zurückfallen geöffnet haben. Während die Hängende Spitze Bälle festmacht und weiterverteilt, ist die Falsche Neun ein verkappter Zehner, der von dort aus Bälle spielt, Dribblings wagt oder den Abschluss sucht.

Der Trequartista ist hingegen ein Freigeist, der im ganzen letzten Drittel nach offenen Räumen sucht - um mit seiner überragenden Kreativität und Technik dem Gegner den Garaus zu machen. Stellt euch einfach Lionel Messi vor. Natürlich sind auch kreative Stürmer auf den Abschluss aus, sie bespielen nur andere Räume.

In diesem Doppelsturm beteiligt sich der Komplette Stürmer am Spielaufbau, während der Stoßstürmer permanent die Verteidiger beschäftigt. kicker eSport

Phyische Stürmer

Damit bleiben für die letzte Kategorie noch der Zielspieler und Pressende Stürmer. Wenn ihr mit einem Zielspieler spielt, ermutigt das euer Team, öfter lange Bälle zu spielen. Die Aufgabe des Zielspielers ist es dann, sie vorne festzumachen und auf die Kollegen abzulegen - oder einen langen Abschlag per Kopf in den Lauf des Mitspielers zu verlängern. Auch für Flanken ist ein Zielspieler der perfekte Abnehmer, da die Rolle vor allem von großen und kräftigen Stürmern perfekt ausgefüllt wird. Dementsprechend ist der Target Forward, wie er auf Englisch heißt, für Underdogs eine starke Option - da er alleine durch seine körperliche Präsenz Chancen ermöglichen kann.

Der Pressende Stürmer ist im modernen Fußball allgegenwärtig: Seine Aufgabe ist es, den Spielaufbau des Gegners frühzeitig zu stören und Fehler zu provozieren. Wo der Zielspieler mit Kraft und Größe glänzt, besticht er durch seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Teams. Je nach Aufgabe - Angreifen, Unterstützen oder Verteidigen - verhält er sich unterschiedlich: Auf Angreifen konzentriert er sich auf die gegnerischen Verteidiger und sucht wie ein Stoßstürmer selbst den Weg in die Tiefe; auf Verteidigen attackiert er den gegnerischen Sechser und konzentriert sich mehr auf die Torvorbereitung.

Mit den Stürmerrollen gebt ihr euren Offensivkräften eine bestimmte Spielweise vor. Wenn der Gegner euren Neuner abmeldet, nehmt gerne auch im laufenden Spiel Anpassungen vor, um ihn in anderen Räumen agieren zu lassen.