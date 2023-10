Football Manager 2023: Infos zum Release und Plattformen

SEGA und Entwickler Sports Interactive werden auch in diesem Jahr einen neuen Teil der Football Manager-Reihe veröffentlichen. Wann mit dem Football Manager 2023 Release rechnen können und weitere Infos findet ihr hier.

Der SEGA Football Manager hat seit Jahren eine treue Fangemeinde, die durch die offizielle Lizenz der Bundesliga nochmal gesteigert wurde. 2019 nahmen die Entwickler viel Geld in die Hand, um die deutschen Vereine samt Liga in den FM 2019 zu integrieren. Studio Director Miles Jacobson sah die Marke immer größer werden und mittlerweile kann sich der Football Manager sogar Platzhirsch nennen.

Mit dem Football Manager 2023 wird man sich wieder ins Leben eines Fußballmanagers/Trainers begeben können. Aktuell hat Sports Interactive noch nicht viele Details bekannt gegeben, aber wir geben euch dennoch schon mal ein paar Infos an die Hand.

Wann erscheint der Football Manager 2023?

Offiziell wurde der neue Teil der Reihe für den 8. November 2023 angekündigt. Damit erscheint der FM23 einen Tag früher als noch sein Vorgänger.

Auf welchen Plattformen wird der FM 2023 erscheinen?

Wie die Jahre zuvor wird der Football Manager 2023 für den PC über Steam und Epic Games erhältlich sein. Besitzer des Gamepasses dürfen sich freuen, denn dort ist das Spiel enthalten.

Ebenfalls erscheint die Trainer- und Managersimulation für die XBox One und Nintendo Switch sowie iOS und Android. In diesem Zuge kehrt der FM23 auch wieder auf das Tablet zurück.

Neuzugänge gibt es allerdings auch: So wird der neue Teil auch auf der Next-Gen-Konsole, die XBox Series X|S zu spielen sein. Darüber hinaus auch erstmals auf der PlayStation 5. Jedoch: Die Konsolenversion wird im Gegensatz zur PC-Version abgespeckter sein - FM Consoles orientiert sich eher an der Touch-Version. Wie es um Crossplay steht, gibt es noch keine Informationen - in den letzten Jahren war das möglich, inwieweit die PS5-Version dahingehend inkludiert wird, noch unklar.

Mit dem Football Manager 2021 hatte sich Sports Interactive auch den Konsolen als Plattform geöffnet. Neben dem PC und macOS erschien der Manager auch für Xbox One Xeries X/S und die Nintendo Switch. Einen abgespeckten Ableger gab es auch für Android und iOS. Die Xbox-Version vom FM 2022 wurde außerdem im Xbox Game Pass veröffentlicht.

Wir wollen, dass jeder Fußball-Fan in Deutschland das Spiel spielt. Sports Interactive Studio Director Miles Jacobson über den FM

Ihr seid auf den Geschmack gekommen und wollt euren Herzenzverein in die Champions League oder zur Meisterschaft führen? Dann schaut gerne in unser Special mit dem FM-Experten FM.Zweierkette und holt euch ein paar nützliche Football Manager-Tipps vom Profi.

