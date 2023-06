Football Manager 2023: Fünf Attribute, die ihr nicht unterschätzen solltet

Passen, Technik, Übersicht - nicht nur im Football Manager ist offensichtlich, was damit gemeint ist. Was verbirgt sich jedoch hinter Balance, Kommunikation oder Antizipation?

Passen, Technik, Übersicht: Bei vielen Spielerattributen im Football Manager 2023 ist auf den ersten Blick eindeutig, was gemeint ist. Allerdings gibt es auch einige Eigenschaften, die übersehen werden können - entweder weil sie keine gängigen Fußballbegriffe sind oder weil sie kompliziert klingen. Fünf solcher Attribute, auf die ihr ein Auge werfen solltet.

Ballannahme

Die Ballannahme bestimmt, wie gut der erste Kontakt eines Spielers ist, wenn er das Spielgerät erhält. Auch wenn es von Technik als Meta-Attribut, das viele andere Eigenschaften beeinflusst, überstrahlt wird, hat es seinen ganz eigenen Charme. So kann der unkontrollierte Befreiungsschlag mit der ersten Berührung vom eigenen Stürmer am Gegner vorbeigelegt werden und unmittelbare Torgefahr erzeugen.

Balance

Schnelle Spieler rennen anderen davon, große haben in der Luft Vorteile - doch was bringt eine gute Balance? Sie sagt aus, wie gut ein Akteur seinen Körper in vollem Lauf und unter Bedrängnis so stabilisieren kann, dass er den Ball technisch sauber trifft - egal ob Flanke oder den Torabschluss. Wenn der Stürmer den Ball Meter über das Tor schießt, weil er in Rücklage gerät, lag das an seiner schlechten Balance.

Kommunikation

Reflexe, Halten oder das Spiel mit dem Ball gehören zu den grundlegenden Attributen eines Torhüters - nicht nur im Football Manager. Doch es gibt eines, dass alleine dafür sorgen kann, dass eure Abwehr insgesamt deutlich stabiler steht: Kommunikation.

Der Torhüter hat als letzter Mann das gesamte Spielfeld im Blick - und kommunikative Schlussmänner geben ihre Informationen an ihre Vorderleute weiter. Dadurch wird die Abwehr frühzeitig auf drohende Gefahren aufmerksam und kann darauf reagieren. Dadurch kassiert ihr weniger Gegentore - ohne, dass der Torwart überhaupt ins Spiel eingreifen muss.

Standards

Standardsituationen können für Tore sorgen, wenn aus dem Spiel heraus nichts gelingen will. Nicht umsonst hat Bundestrainer Hansi Flick einen Standard-Trainer in seinen Mitarbeiterstab berufen. Da es diese Rolle im Football Manager 2023 nicht gibt, helfen euch hier die Spielerattribute Ecken, Freistöße und Weite Einwürfe weiter. Übrigens: Das Attribut Freistöße beeinflusst sowohl direkte als auch indirekte Freistöße.

Antizipation

Ein Spieler mit einem hohen Wert in Antizipation kann Spielzüge des Gegners vorausahnen. Dadurch fängt er leichter Pässe ab und kann selbst den Ball im richtigen Moment durch die Schnittstelle spielen. Eine gute Antizipation kommt also euren Defensiv- und Offensivspielern zugute.

Fazit

Jedes Attribut im Football Manager hat seine Aufgabe. Schaut also beim Scouting - und beim Training - über den Tellerrand und testet Spieler, die ihre Stärken in vielleicht ungewohnten Bereichen haben. Wenn euch ein Attribut nichts sagt, haltet im Football Manager einfach den Mauszeiger darüber - ein Tooltip klärt euch dann auf.