"Football Coach": Lewandowski arbeitet an eigenem Manager

Robert Lewandowski arbeitet derzeit mit dem Entwickler RL9sports Games am Release von "Football Coach: the Game" - seinem eigenen Fußballmanager.

Laut Entwickler soll Lewandowski eine wichtige Rolle in der Entstehung von "Football Coach" spielen. RL9sports Games

Immer wieder vernetzen sich bekannte Fußballer mit der Gaming-Welt. Antoine Griezmann und Mesut Özil etwa besitzen eigene eSport-Teams, andere Profis wie Munas Dabbur sind regelmäßig für die eSport-Auswahlen ihrer Vereine tätig. Robert Lewandowski vom FC Bayern München geht einen Schritt weiter und veröffentlicht sein eigenes Spiel - bereits zum zweiten Mal.

Schon das zweite "Lewandowski-Spiel"

Der Pole mit ausgeprägtem Tor- und Geschäftssriecher brachte schon 2016 den Titel "Lewandowski Football Star" für iOS- und Android-Geräte auf dem Markt, bei dem die Spieler - noch heute - in die Rolle von Robert Lewandowski schlüpfen können. Nun arbeitet der Stürmer gemeinsam mit dem nach ihm benannten Studio RL9sports Games an der Entwicklung von "Football Coach: the Game". Laut Trailer wird der Titel von Lewandowski selbst entworfen.

RPG meets Manager

Bislang ist kein Release-Termin bekannt, dennoch kann das Spiel bereits im Steam-Store eingesehen werden, es wird entsprechend für PC erscheinen. Im Fokus sollen die RPG-, also Rollenspiel-Elemente von Fußballmanagern stehen. Die Spieler wählen einen bestimmten Charakter als Trainer, den sie im Laufe der Karriere unterschiedlich entwickeln können. Auch die Akteure auf dem Platz können ihre Attribute mit Boosts in Form von Karten verbessern.

Klassische Manager-Elemente in Aussicht

Ansonsten scheint der Titel bei den Einblicken, die die Homepage und der Trailer bislang bieten, klassische Manager-Elemente wie Scouting, Privatleben des Trainers und Entwicklung der Taktik zu beinhalten. Das Hauptmenü erinnert dabei an eine abgespeckte Version der Football Manager-Reihe von Sports Interactive, die seit Jahren den Markt beherrscht.

"Roberts Engagement stellt höchste Anforderungen an uns. Wir sind uns über diese hohe Messlatte im Klaren. Aber wir waren uns dieser Herausforderung schon bewusst, als wir sie annahmen", lassen die Entwickler auf einen spannenden Titel hoffen.

