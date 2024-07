Fonseca will Milan nachhaltig umkrempeln: "Man muss Risiken eingehen"

Da freut sich aber jemand: Der neue Milan-Trainer Paulo Fonseca macht keinen Hehl daraus, dass Italien etwas ganz Besonderes für ihn ist - und dass er seinen Rossoneri eine besondere DNA überstülpen will.

Seit Mitte Juni steht Paulo Fonseca bereits als neuer Milan-Trainer fest. Doch erst jetzt ist der portugiesische Trainer offiziell vorgestellt worden - und hat sich ausführlich über seine Ziele und seine Rückkehr nach Italien geäußert.

Zur Erinnerung: Schon zwischen 2019 und 2021 hatte der frühere Innenverteidiger in der Serie A gearbeitet. Bei der AS Roma. Durchschlagender Erfolg war in der Hauptstadt zwar ausgeblieben - die Trennung folgte zum Saisonende 2020/21 -, doch die Liebe dem italienischen Fußball und dem Land gegenüber war längst entfacht.

Das nämlich stellte Fonseca in seinem ersten ausführlichen Interview mit Milan TV klar heraus: "Ich bin begeistert von Italien, das ist ein wunderschönes Land. Du isst immer gut, die Einwohner sind mit Emotionen und Spaß bei der Sache." Dieser Eindruck habe sich bei ihm während seiner Zeit in der Hauptstadt schon nachhaltig verankert: "Als ich die Roma verlassen habe, habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, fest in Italien wohnhaft zu bleiben. Umso zufriedener bin ich, dass ich jetzt wieder zurück bin."

Nun vielleicht, um auf lange Zeit in Italien zu bleiben - so der ehemalige Trainer von OSC Lille, Schachtar Donezk, Sporting Braga oder des FC Porto: "Ich bin mit einer ukrainischen Frau verheiratet, habe in Mosambik gelebt (sein Geburtsland; Anm. d. Red.), in Portugal, der Ukraine, Frankreich. All diese Erfahrungen haben mein Leben bislang bereichert." Keine aber offenbar so nachhaltig wie die in Italien.

"Milan ist ein globaler Klub, den jeder weltweit kennt"

Doch was braucht es, um über Jahre hinweg Trainer in Mailand zu bleiben? Nachhaltigen Erfolg wie Vorgänger Stefano Pioli, der den Traditionsklub aus der Versenkung geholt und zum Scudetto 2022 geführt hatte. Das weiß Fonseca auch ganz genau: "Ich fühle eine große Verantwortung auf mir lasten, aber auch Stolz. Wenn du bei einem Verein wie Milan landest, dann schwingt stets auch die großartige Historie mit. Milan ist ein globaler Klub, den jeder weltweit kennt. Auch ich habe ihn mit all seinen Teams stets verfolgt - und Spieler wie Gullit, Rijkaard, van Basten, Baresi, Costacurta, Maldini and Tassotti."

Es sei auch nicht schwer, "großartige Erinnerungen an Milans Geschichte für immer im Gedächtnis zu behalten". Wie Fonseca nun neue Geschichtsbucheinträge vornehmen will? Mit ansehnlichem Fußball, der San Siro auch in der kommenden Saison vor enthusiastischen Fans zum Beben bringt: "Ich hoffe, hier etwas aufbauen zu können, das uns eint und zu einer starken Einheit formt."

Dabei gewährt der neue AC-Coach auch Einblicke in seine eigene Philosophie: "Ich denke, man muss im Leben Risiken eingehen - das bedeutet auch, den Mut zu haben, anders zu sein. Wir Trainer haben eine Verpflichtung gegenüber den Menschen, die Fußball lieben." Dabei gehe es nicht nur ums Gewinnen. "Wir müssen Spektakel kreieren - und eben dazu brauchen wir Mut. Das ist meine Denkweise."