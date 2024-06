Folgt Skorupski auf Szczesny? "Ich bin bereit"

Das Remis gegen Frankreich bedeutet für Polen zum Abschluss reine Turnierkosmetik. Gleichwohl stand zwischen den Pfosten ein klarer Gewinner - dem nun sogar der nächste Karrieresprung winkt.

Das Ausscheiden war schon vor dem Gruppenfinale besiegelt, gleichwohl verabschiedete sich Polens Mannschaft mit dem 1:1 gegen Frankreich erhobenen Hauptes aus dem Turnier. Beeindruckt zeigte sich Trainer Michal Probierz dabei von der stimmgewaltigen Unterstützung seiner Landsleute, die das Duell mit Frankreich im Dortmunder Westfalenstadion zu einem Heimspiel machten: "Ich danke allen Fans, die heute noch einmal da waren und uns so sehr geholfen haben, obwohl wir schon ausgeschieden waren", erklärte der Coach.

Ebenso lobte Probierz sein Team, dem er mit Blick auf die im Herbst beginnende Nations League "eine gute Entwicklung" attestiert. Seine Spieler, betonte der Fußballlehrer, "haben den Kopf nicht hängen lassen, sondern die Bühne gegen den Vizeweltmeister genutzt für ein gutes Spiel und eine gute Show."

Auch Deschamps schwärmt: "Eine herausragende Torhüterleistung"

Insbesondere galt das für Torwart Lukasz Skorupski (33). Der Schlussmann vom FC Bologna durfte für Stammkeeper Wojciech Szczesny (34) ran und avancierte in seinem elften Länderspiel verdienter Maßen zum "Man of the Match".

Bis zu Frankreichs Führung durch Kylian Mbappés Foulelfmeter entnervte Skorupski die Bleus regelrecht durch Glanzparaden am Fließband gegen Theo (11. Minute), Ousmane Dembelé (19.), Mbappé (42.), Bradley Barcola (45.) sowie nochmals Mbappé (49.). Und kurz nach dem 0:1 hielt Polens Keeper sein Team dank des nächsten erfolgreichen Eins-gegen-Eins-Duells mit Barcola im Spiel. Auch Frankreichs Trainer Didier Deschamps sparte nicht mit Komplimenten: "Es war nicht mal so sehr mangelnde Präzision von uns, sondern einfach eine herausragende Torhüterleistung."

Lukasz ist seit acht Jahren immer für diese Nationalmannschaft da. Michal Probierz

"Lukasz Skorupski", schwärmte Probierz ebenfalls, "ist seit acht Jahren immer für diese Nationalmannschaft da, immer präsent und eine absolute Hilfe. Das wissen wir sehr zu schätzen. Deshalb haben wir uns sehr gefreut, ihm heute diese Chance geben zu können - und dass er sie so beeindruckend genutzt hat."

Dass Skorupski im reifen Alter womöglich noch zur festen Nummer 1 aufsteigt, will der Coach zumindest nicht ausschließen. Denn: Szczesnys Rücktritt steht offenbar im Raum: "Wojciech ist ein sehr ehrlicher Mensch. Wir müssen schauen, wie seine Entscheidung ausfällt", so Probierz. Der designierte Nachfolger befände sich jedenfalls in den Startlöchern: "Ich denke, dass ich heute gezeigt habe, als Nummer eins bereit zu sein, wenn Wojciech seine Karriere beendet", formulierte Skorupski. Und stand mit diesem Urteil am Dienstagabend ganz gewiss nicht allein auf weiter Flur.