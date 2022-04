Folgt Petersens Vertragsverlängerung das Jubiläumstor gegen Bayern?

Der Vertragsverlängerung beim SC Freiburg könnte Nils Petersen gegen den FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr) ein ganz besonderes Tor folgen lassen. Beim letzten Sieg gegen die Münchner hat er ebenfalls getroffen.

Als im Sommer 2015 in der Pause eines Testspiels im Freiburger Möslestadion verkündet wurde, dass Nils Petersen beim Sport-Club bleibt, war der Jubel wohl bis ins Dreisamstadion zu hören. Dort hatte der im Winter zuvor von Bremen verpflichtete Stürmer eine überzeugende Halbserie gespielt, und trotzdem den Abstieg nicht verhindern können. Mit den Freiburgern schaffte er den sofortigen Wiederaufstieg und schrieb eine Erfolgsgeschichte, die inzwischen sieben Jahre dauert, und die mindestens in der kommenden Saison fortgesetzt wird. Seine Vertragsverlängerung dürfte am Samstag im vollbesetzten Europa-Park Stadion von den Fans gefeiert werden (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Sollte er gegen seinen Ex-Verein Bayern München auch noch treffen, wäre es ein ganz besonderes Tor, er steht vor seinem 100. Pflichtspieltreffer für den SC. Für die bisherigen 99 brauchte der SC-Rekordtorjäger 231 Spiele, traf also fast in jedem zweiten Spiel. Eines dieser Tore erzielte er beim letzten Sieg der Freiburger gegen die Bayern im Mai 2015, auf den der erwähnte Abstieg folgte.

In den darauffolgenden Jahren verlor Freiburg achtmal gegen den FCB und holte drei Unentschieden, zuletzt beim 2:2 im Heimspiel der Vorsaison vor knapp einem Jahr, als die Freiburger durch Manuel Gulde und Christian Günter sogar zweimal einen Rückstand aufholten. "Das war super", sagte SC-Trainer Christian Streich, "jetzt hoffen wir einfach, mit der Unterstützung vom Publikum, dass wir die Energie auf den Platz kriegen, dass wir es wieder schaffen." Dazu brauche es allerdings auch "ein bisschen Glück, dass sie nicht jeden reinmachen".

Streich fordert "Ruhe im Ballbesitz"

Auch wenn in jedem Bayern-Trikot Qualität stecke, sollen sich die Spieler davon nicht zu sehr beeindrucken lassen, und "Ruhe finden im eigenen Ballbesitz", forderte Streich: "Wir wollen an diesem Tag nicht so viel kleiner sein als sie." In der Vorbereitung hat er mit seinen Trainerkollegen genau studiert, was sich andere Mannschaften taktisch gegen die Münchner überlegt haben. "Da war alles dabei, weil jede Mannschaft versucht, bestmöglich gegen die Qualität vorzugehen", erklärte der SC-Coach. Die Bayern würden darauf aber "in Nuancen" mit taktischen Umstellungen reagieren, "und sich dann auf diese brutale individuelle Qualität verlassen können".

Streich will sich aber nicht nur nach dem Gegner richten: "Du musst aus der eigenen Stärke denken und aus der eigenen Überzeugung. Wir müssen flexibel sein und in der Lage sein, Ballbesitz von Bayern auch zu akzeptieren, und im richtigen Moment abzuwarten, wenn Bälle in gewisse Räume gespielt werden, wo wir sie erobern können." Dabei traut er seinem Team einiges zu, schließlich hätten "die Jungs taktische Schläue und Entwicklungen hinter sich".

Das Hinspiel verlor der Sport-Club knapp mit 1:2, und mit dem gleichen Ergebnis endete auch das Auswärtsspiel in der Saison zuvor. In der laufenden Runde spricht ebenfalls nicht viel für ein Torfestival, denn es treffen die beiden Torhüter mit der besten Paradenquote der Liga aufeinander: Mark Flekken wehrte 79 Prozent aller Torschüsse ab, Manuel Neuer 73 Prozent. Flekken spielte außerdem schon neunmal zu Null - das ist Bestwert mit Robin Zentner, dahinter folgen Neuer und Koen Casteels mit je acht Weißen Westen. Außerdem ist es das Duell der beiden besten Defensiven der Liga, die Bayern sind mit 28 Gegentreffern nur knapp besser als Freiburg mit 29.