Folgt auf die Sternstunde ein Debakel?

Die lange Verletztenliste macht den Verantwortlichen beim DLV vor der am Samstag startenden Leichtathletik-WM Sorgen. Einen ähnlichen Medaillenregen wie bei der EM im Vorjahr wird es nicht geben - Zuversicht behält man sich dennoch bei.

Es war ein Sommermärchen für die deutsche Leichtathletik im August des vergangenen Jahres mit 16 Medaillen bei den Europameisterschaften im Münchner Olympiastadion. Gold für Gina Lückenkemper über 100 Meter, Julian Weber mit dem Speer, Konstanze Klosterhalfen über 5000 Meter, Richard Ringer im Marathon und Niklas Kaul im Zehnkampf unter der euphorischen Stimmung von insgesamt über 300.000 Zuschauern.

Es war eine Sternstunde für den DLV nach dem Debakel vier Wochen zuvor bei der WM in Eugene mit nur zwei Medaillen (Gold im Weitsprung durch Malaika Mihambo, Bronze über 4 x 100 Meter bei den Frauen). Was aber sind die Erfolge von München für die bevorstehende WM in Budapest wert?

"Ein Abschneiden wie in Eugene wollen wir nicht noch einmal haben", sagt Jörg Bügner, der neue Sportdirektor des DLV. Und Chef-Bundestrainerin Annett Stein verspricht: "Das Team wird leistungsfähiger sein." Die aktuelle Situation mit Blick auf die vielen Verletzten gibt jedoch Anlass für pessimistischere Prognosen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Erst in der vergangenen Woche hat Stabhochsprung-Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre wegen eines Meniskus-Einrisses die Liste der prominenten Ausfälle verlängert. Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin Mihambo muss verletzungsbedingt ebenso passen wie die Sprinterinnen Alexandra Burghardt und Lisa Mayer, um nur einige zu nennen. Am Montag meldete sich auch Kolsterhalfen für die Wettkämpfe ab, nur einen Tag später folgten schlechte Nachrichten bei der deutschen Meisterin über 1500 Meter Katharina Trost.

Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es deshalb für die DLV-Führung um Präsident Jürgen Kessing. "Wir wollten natürlich erfolgreicher sein als in Eugene, die Verletzungen machen uns aber einen Strich durch die Rechnung", ist er realistisch. Bügner bezeichnete das deutsche Aufgebot am Dienstag beim Medientag des DLV als "sehr stark gebeutelt".

"Entscheidend ist für uns, dass wir dennoch der Meinung sind, wir werden gut performen", bleibt Bügner zuversichtlich. "Wir sind guter Dinge, dass wir mit einer positiven Haltung und einem jungen frischen Team auch die eine oder andere Überraschung erfahren werden und das Ganze kompensieren."

Wer aber sind die Medaillenkandidaten? Speerwerfer Weber, Diskuswerferin Kristin Pudenz, die Zehnkämpfer Kaul und Leo Neugebauer. Und dann muss es schon die eine oder andere Überraschungsmedaille richten, doch mehr als zwei sind da kaum drin. Das 71-köpfige DLV-Team muss sich gewaltig strecken, um für Hochgefühle à la München zu sorgen.