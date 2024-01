Folgenschwerer Fehlschuss: Chiefs nach Sieg über Bills im AFC Championship Game

Die Kansas City Chiefs stehen zum sechsten Mal in Folge im AFC Championship Game. Bei den Buffalo Bills setzte sich der amtierende Super-Bowl-Sieger mit 27:24 durch. Tragische Figur war am Ende Bills-Kicker Tyler Bass.

Sehnlichst haben alle NFL-Fans dem erneuten Aufeinandertreffen zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs entgegengeblickt. Das liegt vor allem an den beiden Star-Quarterbacks Josh Allen und Patrick Mahomes, die sich in den letzten Jahren einige epische Duelle lieferten. Seit 2021 war es alleine in den Play-offs das dritte Aufeinandertreffen - in beiden Duellen zuvor behielt Kansas City jeweils die Oberhand - zuletzt Anfang 2022, als Mahomes 13 (!) Sekunden reichten, um das Feld herunterzumaschieren. Anders sah es in der Regular Season aus, wo die Bills die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnten - unter anderem erst in dieser Saison.

Allen überzeugt als Runner - Mahomes findet Kelce

Das Spiel begann aus Sicht der Bills gleich mal mit einer Schrecksekunde, denn im allerersten offensiven Spielzug leistete sich Star-Receiver Stefon Diggs einen Fumble. Gut für ihn: Die Bills blieben dennoch in Ballbesitz. Von Beginn an zeigte sich die Qualität Allens, der den ersten Drive trotz 3rd&17 in der eigenen Hälfte aufrecht erhalten konnte. Erst kurz vor der Endzone konnte die über die Saison starke Chiefs-Defense Buffalo stoppen. Bills-Kicker Tyler Bass brachte sein Team per Field Goal so mit 3:0 in Front.

Die Chiefs um Mahomes taten es ihrem Kontrahenten gleich. Auch dank Catches von Tight End Travis Kelce und Receiver Rashee Rice gelang es ihnen, insgesamt 46 Yards zu überbrücken. Erst in der gegnerischen Hälfte verpassten es die Chiefs, einen dritten Versuch zu konvertieren, so gelang durch Harrison Butker der Ausgleich. Die Bills waren wieder am Zug und wie schon bei ihrem ersten Drive marschierten sie Schritt für Schritt das Feld runter. Durch einen 5-Yard-Run von Allen gelang ihnen der erste Touchdown des Spiels.

Kansas City war erneut gefordert, ein 29-Yard-Catch von Kelce brachte die Chiefs tief in die gegnerische Hälfte, wo zunächst auch KC Glück hatte, dass ein Fumble von Mecole Hardman unbestraft blieb. Wieder hielt Buffalos Defense aber stand und konnte die Offensivmaschinerie der letzten Jahre bei lediglich drei Punkten halten. Erst in der Mitte des zweiten Viertels gelang es der Chiefs-Defense in der Folge, den ersten Punt der gesamten Partie zu erzwingen.

Dies ermöglichte Mahomes & Co., erstmals in Führung zu gehen. Maßgeblich dafür verantwortlich war ein Run über 28 Yards von Running Back Clyde Edwards-Helaire. Abschließend war es ein 22-Yard-Pass von Mahomes auf seine Lieblingsanspielstation Kelce. 13:10 für das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri. Gut dreieinhalb Minuten waren im ersten Durchgang noch zu spielen - Zeit genug für Allen und die Bills, um es selbst auch nochmal auf die Anzeigetafel zu schaffen. Allen blieb stets ruhig in der Pocket und überzeugte sowohl als Ballverteiler als auch als Runner - er war zur Pause mit 51 Yards Leading Rusher seines Teams. Nur ein einziges Mal mussten die Bills in diesem Drive über einen dritten Versuch gehen, bei diesem fand Allen an der Zwei-Yard-Linie seinen Receiver Khalil Shakir, der mit einem schweren Catch über fünf Yards den zweiten TD-Run seines Quarterbacks zum 17:13 vorbereitete. So ging es auch in die Halbzeit.

Wird als einer der besten Tight Ends aller Zeiten in Erinnerung bleiben: Travis Kelce (#87). Getty Images

Offensive Feuerpower nach der Halbzeit

Die Chiefs bekamen nach der Pause den Ball und sie wussten gleich, damit etwas anzufangen. Ein Pass auf Marquez Valdes-Scantling für 30 Yards Raumgewinn sowie Mahomes' Scramble über 24 Yards verschafften dem amtierenden Super-Bowl-Sieger eine exzellente Ausgangslage. Kurz vor der Endzone konnte sich Mahomes wieder auf Kelce verlassen, der drei Yards machte und seinen zweiten Receiving-TD zum 20:17 für KC verbuchte. Es war ein historischer, denn für die Koproduktion Mahomes und Kelce waren es gemeinsam mit dem ersten des Spiels die TDs Nummer 15 und 16 in ihrer gemeinsamen Postseason-Geschichte, damit überholen sie das legendäre Duo Tom Brady und Rob Gronkowski (15). Buffalo war wieder am Zug. Knapp achteinhalb Minuten und 15 Plays später durften die Bills wieder jubeln, denn dieses Mal fand Allen Shakir nicht vor, sondern in der Endzone mit einem Pass über 13 Yards.

Beide Offenses waren heiß gelaufen - denn auch Kansas City hatte zum wiederholten Male die postwendende Antwort parat: Wieder war ein 32-Yard-Pass auf Valdes-Scantling nicht unerheblich, doch auch Running Back Isiah Pacheco hatte an diesem Drive mit insgesamt vier Runs für 26 Yards großen Anteil. Nicht zuletzt, weil der letzte davon in die Endzone ging und somit zum Touchdown zum 27:24 führte.

Beide Defensiven werden stärker - Folgenschwerer Fehlschuss von Bass

Den Bills wäre in der Folge um ein Haar eine aggressive Herangehens zum Verhängnis geworden. Zwar gelang es ihnen seit geraumer Zeit mal wieder nicht, einen dritten Versuch zu konvertieren; auch der Fake Punt in der eigenen Hälfte misslang. Doch den Chiefs - die nur noch kurzen Weg zu gehen hatten - unterlief durch Hardman erneut ein Fumble. Der Ball rollte durch die Endzone und dort ins Seitenaus: Ein Touchback, durch den die Bills wieder in Ballbesitz kamen.

Zu nutzen wussten sie dieses Geschenk aber nicht, denn die Chiefs-Defense war erneut zur Stelle und forcierte den nächsten Punt. Zugleich verletzte sich der zu dem Zeitpunkt Leading Receiver Shakir an der Schulter. Auch die Chiefs-Offense kam plötzlich ins Stocken und musste auf Höhe der Mittellinie punten. Ballbesitz Buffalo mit noch etwas über acht Minuten auf der Uhr. Der letzte Drive wurde im Highmark Stadium zur Zerreißprobe. Wieder war die Defense der Chiefs zur Stelle, doch sie konnten einen Fumble von Allen nicht recovern, stattdessen mussten sie dabei zusehen, wie die Bills ein 4th&3 an der Mittellinie in ein neues First Down ummünzten. Buffalo hatte alle Trümpfe in der eigenen Hand, die Chiefs-Defence hielt aber stand und zwang die Bills zu einem Field-Goal-Versuch. Ein folgenschwerer, wie sich herausstellen sollte, denn Bills-Kicker Bass verschoss aus 44 Yards. Kansas City reichte ein neues First Down, um den 27:24-Sieg einzutüten.

Buffalo scheitert dadurch zum wiederholten Male an ihrem Play-off-Kryptonit, den Kansas City Chiefs. Die Chiefs wiederum stehen zum sechsten Mal in Serie im AFC Championship Game, mehr gelangen nur den New England Patriots (acht aufeinanderfolgende Teilnahmen von 2011 bis 2018). Dort treffen Mahomes und Co. nun auf die an Nummer eins gesetzten Baltimore Ravens, die sich bereits am Samstag mit 34:10 gegen die Houston Texans durchgesetzt haben.