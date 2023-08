Folgenschwerer Ausrutscher: Kölle fehlt Lübeck wohl monatelang

Wenige Tage vor dem Start in die neue Drittliga-Saison muss der VfB Lübeck eine echte Hiobsbotschaft hinnehmen. Mit Robin Kölle (22) fällt ein Stammspieler des Aufsteigers voraussichtlich mehrere Monate aus.

Eigentlich sollte die Generalprobe gegen den VfL Osnabrück am letzten Sonntag Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer noch einmal letzte Erkenntnisse bringen, ehe der Drittliga-Aufsteiger am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Sandhausen in die neue Spielzeit startet (14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Schwerwiegende Knieverletzung

Überschattet wurde das 1:1 gegen den VfL jedoch von der verletzungsbedingten Auswechslung von Robin Kölle, der das Feld nach einem unglücklichen Ausrutscher vorzeitig hatte verlassen müssen. Wie die "Lübecker Nachrichten" nun berichten, entpuppte sich die Knieverletzung des Rechtsverteidigers im Zuge einer MRT-Untersuchung am Dienstag als deutlich schwerwiegender als zunächst angenommen.

Neben einem voraussichtlichen Meniskusschaden müssen demnach auch freiliegende Gelenkkörper operativ entfernt werden, was zu einer Ausfallzeit von schätzungsweise rund zwei Monaten führt. Eine offizielle Meldung des Vereins steht bis dato noch aus.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Kölle wettbewerbsübergreifend 40 Einsätze für die Lübecker, bei denen er als feste Säule entscheidenden Anteil am Aufstieg in die 3. Liga hatte. In lediglich einer Partie kam der Rechtsverteidiger dabei trotz eines Kaderplatzes nicht zum Zug, ein weiteres Spiel verpasste er gelbgesperrt.

Lübeck bei U-23-Regelung unter Druck

Für den VfB hat der Ausfall des 20-Jährigern derweil nicht nur spielerisch eine enorme Bedeutung. Da mit Robin Velasco, Gavin Didzilatis, Tarik Gözüsirim sowie Leon Sommer nur vier weitere Spieler unter 23 Jahren in Lübecks Kader stehen, hat der Klub dem Bericht zufolge für die U-23-Spieler Emanuel Adou und Lasse Grossmann beim DFB Drittliga-Spielberechtigungen beantragt.

Drittligisten sind "dazu verpflichtet, zu jedem Spiel mindestens vier Spieler auf dem Spielberichtsbogen anzuführen, die für eine DFB-Auswahl spielberechtigt sind und am 1. Juli der jeweiligen Spielzeit das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben", heißt es in den Statuen der 3. Liga.