Folgen für Freiburg: Geldstrafe und Fan-Ausschluss

Der SC Freiburg konnte sich in der Europa League für die K.-o.-Runde qualifizieren. Dort droht den Breisgauern nun ein Auswärtsspiel ohne Fans.

Über die Einnahmen aus dem Europapokal freuen sie sich beim SC Freiburg, der Geldsegen fällt allerdings einmal mehr etwas geringer aus. Beim 4:0-Auswärtssieg über den FC Nantes am 13. Oktober war in beiden Fanblöcken Pyrotechnik abgebrannt worden, von Freiburger Seite waren sogar Böller zu hören gewesen. Das hat die UEFA am Freitag entsprechend sanktioniert.

Die Breisgauer müssen für genannte Vergehen 30.000 Euro Strafe zahlen, außerdem fallen weitere 15.000 Euro für ein angeblich provokantes Plakat an. Des Weiteren droht dem Sport-Club ein Auswärtsspiel ohne Fans: Für das kommende Gastspiel im Europapokal darf Freiburg keine Karten verkaufen - wenn es denn einen weiteren Vorfall ähnlicher Natur gibt. Die Strafe wurde nämlich für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt.

Auf Gastgeber Nantes kommt derweil eine Zahlung von 20.000 Euro zu, wie auch eine Teilschließung des Stadions im nächsten Heimspiel - das jedoch ebenfalls erst, wenn die Franzosen abermals auffällig werden sollten.