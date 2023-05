Folgen einer Schussverletzung: Todesfall in der Partynacht von Neapel

Nach Angaben der Polizei hat ein 26-jähriger Mann in der Nacht der Meisterfeier der SSC Neapel sein Leben gelassen. Im Krankenhaus erlag er den Folgen einer Schussverletzung - einen Zusammenhang mit der Titel-Party wies der Bürgermeister allerdings zurück.

Feier in der Innenstadt Neapels: Am Donnerstag beging die SSC den ersten Meistertitel seit 33 Jahren. IMAGO/ZUMA Press

Es sollte eine rauschende und ausgelassene Feier werden, um Neapels ersten Serie-A-Triumph nach 33 Jahren zu begehen, doch die Party des neuen italienischen Meisters wurde überschattet: In Neapel starb ein Mann - laut Bürgermeister Gaetano Manfredi soll der Todesfall allerdings auf die Kriminalität und nicht auf die Scudetto-Feier zurückzuführen sein.

Bei dem Opfer handle es sich um einen Vorbestraften, sagte Manfredi bei Radio Anch'io und sprach von einer "außergewöhnlichen Feier - nicht nur für Neapel, sondern für alle, die an den Fußball glauben". Ohne diverse Vorfälle war die Nacht von Neapel allerdings nicht geblieben.

Drei weitere Personen wurden durch Schüsse verletzt, drei andere mussten behandelt werden, weil sie durch Böller und Feuerwerkskörper Verwundungen an den Händen davontrugen. Auch beim entscheidenden Spiel am Donnerstagabend in Udine mussten acht Fans in Folge des Platzsturms unmittelbar nach dem Schlusspfiff medizinisch versorgt werden.

In Neapel hatten 60.000 Fans das Auswärtsspiel ihrer Mannschaft auf einer Leinwand im Stadion verfolgt. Im Anschluss stieg die Party im Zentrum der Stadt mit einem tosenden Feuerwerk, auf der Piazza del Plebiscito in der Nähe des Hafens drängten sich die Anhänger, skandierten Lieder, schwenkten Fahnen und brannten Leuchtraketen ab. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen - dennoch kam es zu den Zwischenfällen.

Bereits fünf Spieltage vor dem Saisonende hatte die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti die Meisterschaft mit einem 1:1 bei Udinese Calcio unter Dach und Fach gebracht. Bei einem Vorsprung von 16 Punkten auf Lazio Rom ist Neapel nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Für den Klub ist es der erste Triumph in der Serie A nach 1987 und 1990. Die ersten beiden Titel waren in die Ära von Diego Armando Maradona gefallen, der in der Stadt bis heute verehrt wird und dem Stadion der SSC kurz nach seinem Tod im November 2020 seinen neuen Namen geben hat.