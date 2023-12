Folge 2: Neuerung beim Kopftreffer gegen den Torwart

Die ersten Pflichtspiele der Handball-Saison im DHB-Pokal sind bereits absolviert, in dieser Woche startet die Bundesliga - und das mit drei neuen Regeln. Eine Neuerung beim Kopftreffer, die Einführung einer Anwurfzone und eine Anpassung beim passiven Spiel: Der Weltverband IHF griff sechs Jahre nach der letzten großen Weichenstellung erneut in das Regelwerk ein. Die vom IHF-Kongress beschlossenen Änderungen sind zum 1. Juli 2022 in Kraft getreten. Wir haben bereits einen kompakten Überblick veröffentlicht, zudem haben wir die drei Regelungen jeweils auch ausführlich unter die Lupe genommen. Folge 2: Die Neuerung beim Kopftreffer gegen den Torwart.

Wird ein Torhüter von einem Ball am Kopf getroffen, ist das in der Regel schmerzhaft - erst recht, wenn Außenspieler, Kreisläufer oder durchbrechende Rückraumspieler aus der Nahdistanz werfen. Kam der Werfer in der Vergangenheit auch noch ohne Gegnerkontakt zum Wurf, war die Aufregung umso größer. Bislang hatten die Schiedsrichter:innen jedoch nicht die Möglichkeit, Kopftreffer aus dem laufenden Spiel heraus zu ahnden - das ändert sich nun.

Ab der kommenden Saison kann ein Spieler, der aus einer freien Spielsituation ungehindert wirft und den Kopf des Torwarts trifft, für zwei Minuten hinausgestellt werden. "Wir wollen die Gesundheit der Keeper schützen, daher befürworten wir die Änderung", betont Kay Holm, Schiedsrichter-Lehrwart des Deutschen Handballbundes.

Auch Olympia-Schiedsrichter Robert Schulze lobt die Neuerung. "Ich halte diese Änderung für sehr gut, denn es ist eine neue Möglichkeit, unsportliches Verhalten von Spielern zu unterbinden", erklärt der Magdeburger. "Wir haben gerade bei Meisterschaften auf anderen Kontinenten oft erlebt, dass Spieler dem Torwart ohne Bedrängnis auf den Kopf geworfen haben. Bis dato hat das Regelwerk keine Bestrafung zugelassen, zukünftig können wir so etwas ahnden."

Das entscheidende Kriterium für die Anwendung der Regel ist eine freie Spielsituation, die gemäß Regelwerk vorliegt, "wenn sich zwischen dem Werfer und dem Torwart kein Verteidiger befindet." Kommt es beispielsweise zu einem Kopftreffer beim Torwart nach einem Distanzwurf über den Block, ist keine Hinausstellung möglich. Die klassischen Szenen wären hingegen ein freier Gegenstoß, ein Wurf von Außen oder dem Kreis sowie ein Durchbruch der Rückraumspieler.

In der Praxis dürften es aufgrund der Dynamik des Spiels jedoch auch einige knappe Entscheidungen geben. "Das ist sicherlich eine Schwierigkeit an dieser Regel", weiß auch Holm. "Wir werden die Schiedsrichter mit vielen Videoszenen darauf vorbereiten, damit sie Bilder im Kopf haben. Allerdings wissen wir auch, dass es schon bisher nicht die große Menge an Situationen war."

Zudem wichtig: Kommt es zu einem Kopftreffer, nachdem ein Spieler zuvor gefoult worden war und die Angreifer daher im Ballbesitz bleiben (weil ihnen ein Freiwurf oder Siebenmeter zugesprochen wird), greift die neue Regelung nicht. Ebenso ist keine Zeitstrafe möglich, wenn ein Feldspieler - beispielsweise während des Blockens gegen einen Rückraumwurf aus dem Spiel heraus - am Kopf getroffen wird. Die Regeländerung bezieht sich einzig und allein auf Kopftreffern bei Torhütern.

Ein weiteres entscheidendes Detail: Springt der Ball erst vom Arm des Torwart an seinen Kopf oder wird er durch den Block abgefälscht, ist die Regelung ebenfalls obsolet. Es geht einzig um direkte Kopftreffer.

Unberührt von der Regeländerung bleibt die Disqualifikation für Kopftreffer bei einem Siebenmeter oder direkten Freiwurf. "In dieser ruhenden Situation trägt der Schütze ganz klar die Verantwortung, da halte ich die rote Karte für gerechtfertigt", sagt Holm. "Dass es für Kopftreffer aus dem Spiel heraus, wo Faktoren wie Tempo und Gegenspieler hinzukommen, ein geringeres Strafmaß gibt, ergibt aus meiner Sicht aber auch Sinn."

Die Regeländerung zum Kopftreffer auf einen Blick

Was beinhaltet die Regeländerung?

Trifft ein Spieler den Torwart aus einer freien Wurfsituation heraus am Kopf, kann er für zwei Minuten hinausgestellt werden. Bislang war das nicht möglich.

Wo wird die Regeländerung angewendet?

In allen Spiel- und Altersklassen des Deutschen Handballbundes.

Was soll die Regeländerung bewirken?

Die Gesundheit der Torhüter soll geschützt werden.

Regelwerk im Wortlaut: Zeitstrafe bei Kopftreffer

Unsportliches Verhalten, das direkt mit einer Hinausstellung zu ahnden ist



Regel 8 Bestimmte Unsportlichkeiten werden als schwerwiegender angesehen und haben deshalb eine direkte Hinausstellung zur Folge, unabhängig davon, ob der betreffende Spieler oder Offizielle zuvor eine Verwarnung erhalten hat. Hierzu gehören u. a. folgende Vergehen:



a. lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokatives Verhalten;

b. wenn der Spieler bei einer Entscheidung gegen seine Mannschaft den Ball nicht sofort fallen lässt oder niederlegt, so dass er spielbar ist;

c. einen in den Auswechselbereich gelangten Ball blockieren.

d. wenn der Wurf eines in einer freien Spielsituation ungehindert werfenden Spielers den Kopf des Torwarts trifft.

Hinweis:



Kriterien für Treffer mit dem Ball gegen den Kopf des Torwarts:



Die Regel ist nur in freien Spielsituation anzuwenden, d. h., wenn sich zwischen dem Werfer und dem Torwart kein Verteidiger befindet. Der erste Kontakt mit dem Ball muss am Kopf erfolgen. Die Regel greift nicht, wenn der Ball den Kopf des Torwarts erst trifft, nachdem er zuvor einen anderen Körperteil des Torwarts getroffen hat. Die Regel greift nicht, wenn der Torwart seinen Kopf Richtung Ball bewegt. Versucht der Torwart, die Schiedsrichter zu täuschen, um eine Bestrafung zu provozieren (bspw., wenn der Ball die Brust des Torwarts getroffen hat), ist er gemäß Regel 8:7d zu bestrafen.

» Zum kompletten Regelwerk (gültig ab 01. Juli 2022)

Kopftreffer: Leser fragen, Kay Holm antwortet

Wie ist die Spielfortsetzung? Gibt es einen Abwurf, einen Freiwurf außerhalb des Kreises oder innerhalb des Kreises?



Es gibt Freiwurf an der Torraumlinie, aber natürlich außerhalb. Ein Freiwurf aus dem Kreis ist nicht möglich. Der Freiwurf kann übrigens von einem beliebigen Spieler ausgeführt werden; es muss nicht der Torwart sein.

Wird der Torwart am Kopf getroffen muss er anders als ein Feldspieler nicht drei Angriffe ausgewechselt werden. Bleibt das bestehen?



Ja, daran ändert sich nichts - wenn nach dem Handzeichen der Schiedsrichter die Offiziellen das Spielfeld zur Behandlung betreten.

Wie ist die Regel in dem Fall, dass der Torwart zum Hampelmann springt, um den Ball abzuwehren und es dann zu einem Kopftreffer kommt?



Wenn es ein freier Wurf ist, gibt es eine Zeitstrafe für den Schützen. Der Torwart muss nicht stehen; er darf seine üblichen Bewegungen machen. Er darf sich nur nicht mit dem Kopf absichtlich in Richtung der Balllinie bewegen, um die Zeitstrafe zu provozieren. Macht er nach der z.B. absichtlichen Kopfabwehr keine Anzeichen, dass er verletzt sein könnte, geht das Spiel einfach weiter.

Warum gibt es die Regel nicht auch bei direkten Kopftreffern bei Abwehrspielern, zum Beispiel bei direktem Freiwurf?



Bei einem direkten Freiwurf müssen die Schiedsrichter:innen auf eine Disqualifikation entscheiden. Diese Regel ist nicht geändert worden.

Was passiert, wenn der Ball vom Kopf des Torhüters ins Tor gelangt? Trotzdem Tor oder Freiwurf für den Torwart?



Wenn es sich um einen freien Wurf handelt, gibt es bei einem Kopftreffer immer die Zeitstrafe für den Werfer und damit einen Freiwurf für den Torwart bzw. dessen Mannschaft. Es kann kein Tor geben, denn eine Regelwidrigkeit des Angriffsspielers kann und darf nicht zu einem Torerfolg/Vorteil führen.

Ich stelle mir die Situation von Kreis sehr schwierig vor. Wie sieht es mit Situationen mit Kontakt von der Seite aus, der nicht zwangsläufig für ein Foul reicht, jedoch die Wurfmöglichkeiten des Schützen beeinflusst? Genauso die Frage bei einer Drehung des Kreisspielers, wenn er sich hier vom Gegenspieler lösen kann, jedoch nur durch Verlust des Gleichgewichts und somit im Fallen zum Wurf kommt und kaum Zeit hat, in Richtung Tor zu schauen, um zu sehen welche Bewegung der Keeper macht bzw. wo sich dieser befindet?



Solange der Schütze unter voller Ball- und Körperkontrolle ist, gibt es die Zeitstrafe. Ist er bei dem Wurf, der zum Kopftreffer führt, nicht unter voller Ball- und Körperkontrolle, gibt es eine Wurfentscheidung für den Angreifer - Freiwurf oder Siebenmeter; dann gibt es natürlich auch keine Bestrafung.

Was ist, wenn der Spieler den Torwart am Kopf trifft, aber bei dem Wurf eingetreten ist? In diesem Fall ist die Spielfortsetzung der Abwurf, denn das ist die erste Regelwidrigkeit - und für den Kopftreffer gibt es - als persönliche Strafe für den Schützen - zusätzlich eine Zeitstrafe. Das Kriterium für die Zeitstrafe ist ja die Tatsache, ob es einen freien Wurf gab - und den kann man nach einer eigenen Regelwidrigkeit haben.

Wie viel darf sich der Torwart bewegen? Er steht ja in der Regel nicht still, sondern geht in die Ecke.



Wie gesagt: Solange sich der Kopf nicht eindeutig in Richtung Ball bewegt, ist es eine Zeitstrafe, wenn der Schütze die volle Ball- und Körperkontrolle hat. Die Regel will die Gesundheit des Torwart schützen. Allerdings, das muss man natürlich sagen: Wenn ein Torwart plötzlich quer in der Luft liegt - da gibt es prominente Beispiele in den Bundesligen - kann das nicht zu einer Zeitstrafe führen, denn in dem Fall bewegt sich der Kopf ja in die Wurflinie bzw. Flugbahn des Balls und nicht umgekehrt.

Kann ein Spieler beim zweiten Vergehen dieser Art in der Progression auch mit der roten Karte bestraft werden?



Nein, es gibt im Wiederholungsfall keine Steigerung. Daher kann es beim zweiten Vergehen dieser Art nicht direkt die rote Karte geben, sondern es gibt erneut eine Zeitstrafe.

Was ist, wenn ich der Meinung bin, dass der Kopftreffer Absicht war?



Einem Spieler Absicht zu unterstellen - und damit letztendlich zu sagen, dass er die bewusste Verletzung nicht nur in Kauf nimmt, sondern auch will -, fällt mir schwer. Es sei denn, der Spieler kündigt das vorher an, indem er zu seinem Mitspieler sagt: "Den nächsten Ball haue ich ihm an den Kopf." Dann kann ich natürlich Absicht unterstellen, aber wenn ich als Schiedsrichter so etwas höre, dann muss präventiv tätig werden und den Spieler gleich wegen der groben Unsportlichkeit disqualifizieren.

Die Regel ist sinnvoll, aber es ist wieder Interpretationssache, was ein freier Wurf ist, oder?



Nein - keine Interpretation. Die Kriterien besagen: Volle Ball- und Körperkontrolle des Werfers und kein Abwehrspieler zwischen Werfer und Torwart.