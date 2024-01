FOKUS verlängert mit 'FabienneXIII'

Fabienne Morlok und FOKUS bleiben sich treu. Wie Team und Spielerin am Montag in den sozialen Netzwerken bekanntgaben, verlängerte die "Queen of FIFA" ihren auslaufenden Vertrag.

Bleibt FOKUS nach drei gemeinsamen Jahren erhalten: Fabienne 'FabienneXIII' Morlok. FOKUS