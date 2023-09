"Fokus auf Stabilität": Sauber verlängert mit Zhou

Eine weitere Tür hat sich für Mick Schumacher geschlossen. Der chinesische Pilot Guanyu Zhou unterschrieb einen neuen Kontrakt bei Sauber und bleibt bei den Schweizern Stammfahrer neben Valtteri Bottas.

Der Sauber-Rennstall, der in der laufenden Saison unter dem Namen Alfa Romeo an den Start geht, baut auch in der kommenden Saison auf den ersten chinesischen Formel-1-Piloten Guanyu Zhou.

Zhou wird nach seiner Vertragsverlängerung beim Schweizer Rennstall weiterhin das Fahrerduo mit Valtteri Bottas (Finnland) bilden.

Schumacher testet am Simulator

Damit hat sich auch eine weitere Tür für Mick Schumacher versperrt. Schumacher ist nach seinem Aus bei Haas Ende 2022 momentan Ersatzpilot bei Mercedes. Hinter Lewis Hamilton und George Russell ist Schumacher aktuell vor allem am Simulator gefragt, um für Mercedes die passenden Setups für die jeweiligen Strecken zu finden.

Optionen für eine Rückkehr in die Formel 1 im kommenden Jahr gibt es wenige, allenfalls Williams und eben Sauber galten zuletzt als Option für den Sohn des Rekordweltmeisters Michael Schumacher.

Als Sauber-Reservefahrer wurde vor dem Großen Preis von Singapur an diesem Wochenende (Sonntag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) der aktuelle Formel-2-Spitzenreiter Theo Pourchaire aus Frankreich bestätigt.

Sauber wird ab der Saison 2026 als Audi-Werksteam an den Start gehen, schon jetzt hat der deutsche Autobauer Anteile an dem Rennstall übernommen.

Die Zusammenarbeit mit einem deutschen Fahrer erschien daher als sinnvolle Option, zumindest 2024 wird das nun nicht passieren, Schumacher muss sich weiter gedulden.

"Fokus auf Stabilität"

"Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Fokus auf Stabilität zu legen, während wir in diese wichtige Phase des Übergangs eintreten", sagte Sauber-Teamvertreter Alessandro Alunni Bravi.

Für Zhou wird es die dritte Saison in der Königsklasse des Motorsports. Bei bisher 36 absolvierten Grand Prix kam der 24-Jährige fünfmal in die Punkteränge.