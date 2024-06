Fokus auf Köln: Weinhold denkt nicht an den Abschied

Kein Platz für große Gefühle: Der langjährige Handball-Nationalspieler Steffen Weinhold will sich bei seinem Abschied vom THW Kiel voll auf den sportlichen Erfolg im Final-Four-Turnier konzentrieren.

"Es war natürlich emotional, als wir nach so vielen Jahren unser letztes Spiel in Kiel hatten", sagte Weinhold, der wie sein Teamkollege Niclas Ekberg die Norddeutschen im Sommer verlässt: "Aber jetzt haben wir uns vollkommen auf dieses Turnier und das Spiel gegen Barcelona eingeschworen. Deswegen denke ich persönlich gar nicht so viel darüber nach."

Bereits Ende Mai waren Weinhold und der Kieler Rekordtorschütze Ekberg im Rahmen ihres letzten Bundesliga-Heimspiels gegen den SC DHfK Leipzig (37:28) mit Standing Ovations von den THW-Fans gefeiert worden. Beim Kampf um den Champions-League-Titel in Köln soll nun nach über zehn bzw. zwölf Jahren für Kiel die Krönung folgen.

Im FC Barcelona wartet am Samstag (18.00 Uhr/Dyn und DAZN) der Rekordchampion im Halbfinale. Nach einer durchwachsenen Saison mit Platz vier in der Liga und dem frühen Aus im Pokal nimmt der THW die Rolle des Außenseiters an. "Der Druck liegt nicht auf unserer Seite", sagte Weinhold, "nichtsdestotrotz rechnen wir uns natürlich unsere Chance aus."

Schwankende Leistungen

"Ich glaube es war für uns jetzt einfach wichtig, die Saison gut abzuschließen", erklärte Steffen Weinhold gegenüber handball-world. "Wir haben natürlich nach dem letzten Spiel damit begonnen, dass wir uns jetzt einfach auf die zwei Spiele vorbereitet haben, uns darauf einstellen."

"Da ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, was in den letzten Monaten alles genau war. Wir hatten Spiele, in denen wir auf jeden Fall Topleistung gezeigt haben, wir waren einfach nur nicht konstant genug, deswegen ist es einfach wichtig, dass wir den Glauben daran haben."

"Barcelona hat natürlich immer zwei gute Torhüter, eine sehr antizipative Abwehr und ein schnelles Spiel nach vorne, deswegen ist es wichtig, dass wir in unserem Angriffsspiel geduldig sind, keine Fehler machen und dann gut in den Rückzug kommen", so der Routinier über die Aufgabe am Samstag.

Gelingt dem THW nun vor 20.000 Zuschauern die Überraschung gegen die Spanier, wartet im Finale entweder der Titelverteidiger SC Magdeburg oder der dänische Meister Aalborg. "Ich glaube es wäre für uns alle etwas sehr Besonderes, wenn wir das am Ende der Saison schaffen würden", so Steffen Weinhold. "Da ist einfach wichtig, dass wir da alle dran glauben."

