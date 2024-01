Fofanas Leihe bei Union vorzeitig beendet

Die Zeit von David Datro Fofana beim 1. FC Union Berlin ist nach nur einem halben Jahr bereits wieder vorbei. Der FC Chelsea hat am Donnerstag von seiner Rückholklausel Gebrauch gemacht. Ursprünglich sollte der 21-Jährige bis Saisonende für die Eisernen spielen. Ob Fofana allerdings an der Stamford Bridge verweilen wird, erscheint unwahrscheinlich. Vielmehr ziehen die Blues ein erneutes Leihgeschäft in Betracht, der FC Sevilla soll Interesse an den Angreifer zeigen.